Erbakan duyurdu! Şeyh Sait'in torunu Elazığ'dan belediye başkan adayı oldu

31 Mart Yerel seçimleri için sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Günü hareketli geçiren Yeniden Refah Partisi bir adayıyla daha gündem oldu.

ŞEYH SAİT'İN TORUNU RESMEN DUYURULDU

Geçmiş dönemlerde Adalet Partisi, CHP ve DYP'de siyaset yapan Şeyh Sait'in torunu Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı oldu. Kararı YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından duyurdu.

Elazığ milletvekili Merhum Ali Rıza Septioğlu’nun oğlu, 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu partimize katılarak Elazığ Belediye Başkan Adayımız oldu. Kıymetli başkanımızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyoruz. pic.twitter.com/4b39NfntTG — Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) January 23, 2024

Erbakan paylaşımına, "Elazığ milletvekili Merhum Ali Rıza Septioğlu’nun oğlu, 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu partimize katılarak Elazığ Belediye Başkan Adayımız oldu. Kıymetli başkanımızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyoruz." notunu düştü.

ŞANLIURFA ADAYI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Gün içinde, Cumhurbaşkanı danışmanlığı ve AK Parti MKYK üyeliği yapan Mehmet Kasım Gülpınar'ın Şanlıurfa adaylığı YRP lideri Fatih Erbakan duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ak Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz. pic.twitter.com/y4WBC6hVeZ — Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) January 23, 2024







