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  4. Erbakan duyurdu! Şeyh Sait'in torunu Elazığ'dan belediye başkan adayı oldu

Erbakan duyurdu! Şeyh Sait'in torunu Elazığ'dan belediye başkan adayı oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2024 18:07 | Son Güncelleme:
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Siyasette son günlerin hareketli partisi Yeniden Refah aday seçimleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şanlıurfa'ya Cumhurbaşkanı danışmanlığı yapmış Kasım Gülpınar'ı aday gösteren YRP, Elazığ için de Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'yla el sıkıştı.

Erbakan duyurdu! Şeyh Sait'in torunu Elazığ'dan belediye başkan adayı oldu

31 Mart Yerel seçimleri için sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Günü hareketli geçiren Yeniden Refah Partisi bir adayıyla daha gündem oldu.

ŞEYH SAİT'İN TORUNU RESMEN DUYURULDU

Geçmiş dönemlerde Adalet Partisi, CHP ve DYP'de siyaset yapan Şeyh Sait'in torunu Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı oldu. Kararı YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından duyurdu.

Erbakan paylaşımına, "Elazığ milletvekili Merhum Ali Rıza Septioğlu’nun oğlu, 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu partimize katılarak Elazığ Belediye Başkan Adayımız oldu. Kıymetli başkanımızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyoruz." notunu düştü.

ŞANLIURFA ADAYI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Gün içinde, Cumhurbaşkanı danışmanlığı ve AK Parti MKYK üyeliği yapan Mehmet Kasım Gülpınar'ın Şanlıurfa adaylığı YRP lideri Fatih Erbakan duyurulmuştu.


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Elazığ Yeniden Refah Partisi aday şeyh sait
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