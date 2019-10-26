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Erbakan'dan kongreye davet

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2019 12:30 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: - "17 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda yapacağımız 1. Büyük Kongre'ye tüm milletimizi davet ediyorum. Milli Görüş'ün ikinci 40 yıl şahlanışının işaret fişeği olacak büyük kongremize gelin, tarihe tanıklık edin çağrısını yapıyorum"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "17 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda yapacağımız 1. Büyük Kongremize tüm milletimizi davet ediyorum. Milli Görüş'ün ikinci 40 yıl şahlanışının işaret fişeği olacak büyük kongremize gelin, tarihe tanıklık edin çağrısını yapıyorum." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke gündemini meşgul eden konulardan birinin sigara ile mücadele olduğunu hatırlatan Erbakan, iktidarın takıntılı bir şekilde kendini sigarayla mücadeleye adadığını ifade etti.

Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında sigaranın zararlarına geniş yer verdiğine ve bu doğrultuda Türkiye'de sigara yasaklarının her geçen gün genişletildiğine, ceza miktarının artırıldığına ve yasakların titiz şekilde uygulandığına işaret etti.

İktidarın her fırsatta sigaranın kanser yaptığını vurguladığını belirten Erbakan, "Biz de Yeniden Refah Partisi olarak iktidara 'Evet sigara kanser yapıyor ama sigarayla birlikte bu ülkede işsizlik, geçim sıkıntısı, borç batağı, iflaslar, hacizler, ekonomik problemler de insanımızı bunalıma sokuyor ve kanser yapıyor.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, kanserin yalnızca sigaradan kaynaklanmadığını vurgulayarak, "İktidarı sigarayla mücadele ettiği kadar yoksullukla, işsizlikle, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki maaşlarla, insanlarımızın yaşadığı geçim sıkıntısıyla, bütün Türkiye'yi, 82 milyonu derinden etkileyen ekonomik problemlerle de mücadele etmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde konuşma, söylem ve eylemlerle uyumlu bir dış politika takip edeceklerini aktaran Erbakan, şunları söyledi:

"Yeniden Refah iktidarında sürekli olarak dış güçler tarafından aldatılan, aldanan bir dış politika yürütülmeyecek. Yeniden Refah iktidarında, iş başına gelir gelmez İncirlik Üssü ve Malatya Kürecik Radar Üssü kapatılarak terörle mücadele nasıl yapılır bütün dünyaya göstermiş olacağız."

- Kongreye çağrı

Türkiye'nin son 50 yılında milletin yüzünün sadece Milli Görüş'le güldüğünü savunan Erbakan, 17 Kasım'da yapılacak kongrenin, Milli Görüş'ün yeniden şahlanışının başlangıcı olacağını belirtti.

Erbakan, "17 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda yapacağımız Yeniden Refah Partimizin 1. Büyük Kongresi'ne tüm milletimizi davet ediyorum. Milli Görüş'ün ikinci 40 yıl şahlanışının işaret fişeği olacak büyük kongremize gelin, tarihe tanıklık edin çağrısını yapıyorum." ifadelerini kullandı.

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