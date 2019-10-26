Erbakan'dan kongreye davet

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "17 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda yapacağımız 1. Büyük Kongremize tüm milletimizi davet ediyorum. Milli Görüş'ün ikinci 40 yıl şahlanışının işaret fişeği olacak büyük kongremize gelin, tarihe tanıklık edin çağrısını yapıyorum." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke gündemini meşgul eden konulardan birinin sigara ile mücadele olduğunu hatırlatan Erbakan, iktidarın takıntılı bir şekilde kendini sigarayla mücadeleye adadığını ifade etti.

Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında sigaranın zararlarına geniş yer verdiğine ve bu doğrultuda Türkiye'de sigara yasaklarının her geçen gün genişletildiğine, ceza miktarının artırıldığına ve yasakların titiz şekilde uygulandığına işaret etti.

İktidarın her fırsatta sigaranın kanser yaptığını vurguladığını belirten Erbakan, "Biz de Yeniden Refah Partisi olarak iktidara 'Evet sigara kanser yapıyor ama sigarayla birlikte bu ülkede işsizlik, geçim sıkıntısı, borç batağı, iflaslar, hacizler, ekonomik problemler de insanımızı bunalıma sokuyor ve kanser yapıyor.' diyoruz." ifadelerini kullandı.