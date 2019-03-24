HABER

"Erbakan'ın partisini getirip PKK'ya yamayan ben miyim?"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 21:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Temel Karamollaoğlu'na şunun için kızıyorum, 'Süleyman Soylu sen çok ahlaksız bir kampanya yapıyorsun.' diyor. Ahlaksız kampanyayı yapan ben miyim? Ahlaksızlığı yapan ben miyim, yoksa 2 milletvekili için 24 Haziran seçimlerinde rahmetli Necmettin Erbakan'ın partisini getirip PKK'ya yamayan sen misin? Sen misin, ben miyim ahlaksız? Yazıklar olsun" - "Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. 7,2 ton esrar, 1,5 ton eroin, bir ton kokain, 260 ton bonzai sevk edeceklerdi Türkiye'ye. Çocuklarımızı zehirleyeceklerdi. Büyük mücadeleler veriyoruz" - "Bu seçim ders verme seçimi değildir. Bu seçim fire verme seçimi değildir, bu seçim Türkiye'ye güç, kuvvet ve kudret verme seçimidir"

BURDUR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na şunun için kızıyorum, 'Süleyman Soylu sen çok ahlaksız bir kampanya yapıyorsun.' diyor. Ahlaksız kampanyayı yapan ben miyim? Ahlaksızlığı yapan ben miyim, yoksa 2 milletvekili için 24 Haziran seçimlerinde rahmetli Necmettin Erbakan'ın partisini getirip PKK'ya yamayan sen misin? Sen misin, ben miyim ahlaksız? Yazıklar olsun." dedi.

Soylu, AK Parti Burdur İl Teşkilatı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir dönem başbakan, bakan asıldığını, ülkenin yıllardır darbelerle zayıflatılmaya çalışıldığını belirtti.

Yıllardır Türkiye'nin kutsallarına, değerlerine, inançlarına saldırıldığını anlatan Soylu, "Güçsüz, zayıf bir Türkiye olsun diye ellerinden gelen her şeyi yaptılar." diye konuştu.

Soylu, bir dönem bu ülkede emekli maaşlarının ödenemediğini, insanların hastanelerde rehin kaldığını, ilaç kuyruğunda ölenlerin olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin bunları aştığını, dimdik ileriye doğru yürüdüğünü ve her saldırıya karşı mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'nin terörle, anarşiyle, Türk-Kürt, başı açık-örtülü, laik-dindar kavgalarıyla kaosun içine çekilmeye çalışıldığını aktaran Soylu, Gezi olaylarında yüzde 3,5 olan faiz oranlarının olaylar bittikten sonra yüzde 15'lere kadar çıktığını kaydetti.

Gezi olaylarından sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şehir hastanesi yaptırmayız, dünyanın en büyük havalimanını, en büyük barajlarını, tünellerini, insansız hava araçlarını, helikopterlerini, savaş gemisini, otoyolları, üniversiteleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptırmayız." şeklinde taleplerle karşılaştığını dile getiren Soylu, milletin iradesiyle tüm yatırımların gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ülkede her 10 yılda bir darbe yapıldığını belirten Soylu, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim, 7 Haziran seçimleri ve en son 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkede bir kaos oluşturulmaya çalışıldığını ancak başarılı olamadıklarını bildirdi.

- "Dünyaya ve gelecek nesillere not bıraktık"

Afrin'de terör koridoru oluşturarak Türkiye'yi Orta Doğu'dan ayırmak istediklerini anlatan Soylu, şunları söyledi:

"Amerika bize ne dedi? 'Afrin'e giremezsiniz, girerseniz karışmayız.' dedi. Eski Türkiye değiliz biz. Afrin'e çatır çatır girdik, PKK'yı oradan kazıdık. Irak'ın kuzeyinde, Afrin'de oluşturmak istedikleri terör koridoruna müsaade etmedik. Sadece dünyaya bir not bırakmadık, gelecek nesillere de bir not bıraktık. 'Bu coğrafyada bir oyun kurmak istiyorsanız bize rağmen oyun kurdurtmayız.' dedik."

Kendisinin çok sert konuştuğu yönünde eleştiriler olduğunu ifade eden Soylu, "Kadın çıkmış, diyor ki 'Ben sırtımı PKK'ya, PYD'ye dayadım.' Bizi tehdit ediyor. Türkiye'yi, milletimizi, bölünmez bütünlüğümüzü tehdit ediyor. Biz de dedik ki 'Al sana dört tane duvar, ister o duvara, ister bu duvara daya, hangisine dayarsan daya.' Bu ülkenin kardeşliğine, huzuruna kim musallat olursa fırsat vermeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, terörle mücadelenin devam edeceğine dikkati çekerek, "13-14 yaşındaki kızlarımızı terörist yapanların, hayvan Murat Karayılan ile hayvan Cemil Bayık'ın masasına meze yapanların burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz." ifadelerini kullandı.

Dağlarda 15 bin terörist varken bu sayının 700'e düştüğünü dile getiren Soylu, "Türkiye'de üst düzey terör örgütü yöneticisi kalmadığını" ifade etti. Murat Karayılan ile Cemil Bayık'a ve diğer PKK'lılara seslenen Soylu, "Gelin de sizi bir can pazarına düşürelim." dedi.

Bugün Burdur'da var olan huzurun Batman'da, Şırnak'ta, Bitlis'te, Hakkari'de, Yüksekova'da da var olduğuna işaret eden Soylu, bunun için önemli mücadeleler verdiklerini kaydetti.

- "Sen misin, ben miyim ahlaksız"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AKP ile MHP'yi kaybettireceğiz." yönünde açıklamalarda bulunduğunu anlatan Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Siz hiç (Kemal) Kılıçdaroğlu'ndan, 'Sen bunu nasıl söylüyorsun.' diye bir söz duydunuz mu? Meral Akşener'den duydunuz mu? Temel Karamollaoğlu'ndan duydunuz mu? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na şunun için kızıyorum, 'Süleyman Soylu sen çok ahlaksız bir kampanya yapıyorsun.' diyor. Ahlaksız kampanyayı yapan ben miyim? Ahlaksızlığı yapan ben miyim, yoksa 2 milletvekili için 24 Haziran seçimlerinde rahmetli Necmettin Erbakan'ın partisini getirip PKK'ya yamayan sen misin? Sen misin, ben miyim ahlaksız? Yazıklar olsun. Şimdi Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan Şanlıurfa'da kapı kapı onları kazandırmak için birlikte omuz omuza, kol kola çalışıyorlar, yazıklar olsun."

PKK için haraç toplamış, uyuşturucu taşımış, PKK propagandası yapmış kişilerin bugün CHP'nin, İYİ Parti ve Saadet Partisinin belediye meclis üyesi listelerine sokulduğunu belirten Soylu, Türkiye'yi kaosa çekmek için yeni senaryolar yazıldığını kaydetti.

Soylu, dağlarda teröristlere adım attırmadıklarını ancak CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin onlara fırsatlar sunduğunu ileri süren Soylu, "Bir protokol imzalamışlar, bu protokolün altında şehit yakınlarının, eşlerinin, çocuklarının, gazilerin imzası var mı? Kimin imzası var, Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in ve Karamollaoğlu'nun imzası var. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, önümüzdeki 4,5 yılı heder etmek istiyorlar, hedeflerimize ulaşmamızı istemiyorlar." diye konuştu.

- "Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik"

Bakan Soylu, uyuşturucu maddeyle mücadele konusuna da değindi. Uyuşturucudan ölen kişi sayısının geçen yıl 941'den 491'e düştüğünü anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. 7,2 ton esrar, 1,5 ton eroin, bir ton kokain, 260 ton bonzai sevk edeceklerdi Türkiye'ye. Çocuklarımızı zehirleyeceklerdi. Büyük mücadeleler veriyoruz. 57 uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Süleyman Soylu, (Hep uyuşturucu satıcılarını gönderiyoruz) diyor.' demiş. 300 patronu da kulağından büktük doğru kodese gönderdik. Uyuşturucu satıcılarını, patronlarını da yedi kat yerin dibine sokmazsak hesabını gelin bize sorun."

Soylu, Türkiye'de 275 mafyayı çökerttiklerini belirtti. Bekçi uygulaması ile hırsızlıkların yüzde 35 azaldığını söyleyen Soylu, karakollarda "Güven Masası" diye bir masa oluşturacaklarını ve bunun için 2 bin 500 kadın polis alacaklarını kaydetti.

Gelecek nesillerin aynı sıkıntıları çekmemesi için 31 Mart'taki seçimde destek isteyen Soylu, "Sayın (Devlet) Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. 50 yıl sonra bu kurulan ittifakın Türkiye'yi nasıl bir musibetten kurtardığı gelecek nesiller tarafından anlaşılacaktır. Bu seçim ders verme seçimi değildir. Bu seçim fire verme seçimi değildir, bu seçim Türkiye'ye güç, kuvvet ve kudret verme seçimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Miting sonrası vatandaşlara karanfil ile bez çanta dağıtan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
Bakan Soylu: "PKK’nın şah damarını kestik, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik”Bakan Soylu: "PKK’nın şah damarını kestik, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Akseki’de vatandaşlara seslendiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Akseki’de vatandaşlara seslendi
Anahtar Kelimeler:
ak parti Burdur İçişleri Bakanı Süleyman Soylu miting Temelli Karamollaoğlu terör

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Bakan duyurdu! 'Çatı marka' geliyor!

Bakan duyurdu! 'Çatı marka' geliyor!

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.