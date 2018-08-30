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Erbil'de Türkmenler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

Erbil'de Türkmenler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde yaşayan Türkmenler 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü Irak Türkmen Cephesi (ITC) binasında düzenlenen törenle kutladı.

ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Türkmenleri olarak Büyük Zafer'in 96. yılını kutladıklarını söyledi.

Zafer Bayramı'nın önemine işaret eden Maruf, "Bugün kutladığım bayram, Atatürk'ün liderliğinde işgalcilere karşı başarıyla sonuçlanmış bir zaferdir. Biz bugün Irak Türkmenleri olarak gururla bu kutlamayı yaptık." dedi.

Maruf, milli mücadelenin hala devam ettiğini belirterek, "Bugün bazı ülkeler ve bölgede bulunan düşman ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ortadoğu'da siyasi, ekonomik, kültürel ve teknolojik olarak gelişmesini kabul etmiyor." diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik baskıların sonuçsuz kalacağını vurgulayan Maruf, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmişte Türkiye nasıl ayakta durmuşsa bugün de öyle ayakta duracaktır. Türkiye'ye yönelik hiçbir ülkenin baskısı etkili olmaz. Çünkü Türkiye'nin tüm etnik grupları Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındadır."

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30 Ağustos Zafer Bayramı Erbil ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf Türkmenler

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