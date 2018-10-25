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Ercan Kesal CHP'den aday mı olacak? Beyoğlu için adı geçiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 09:29 | Son Güncelleme

Mart 2019'daki yerel seçimler için başkan adaylarını belirleme süreci devam ederken, siyaset kulisleri giderek hareketleniyor. CHP'de dün 105 başkan adayı belirlenirken, Beyoğlu Belediye Başkanlığı için de ünlü oyuncu Ercan Kesal isminin öne çıktığı iddia edildi.

Ercan Kesal CHP'den aday mı olacak? Beyoğlu için adı geçiyor

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, CHP'de Beyoğlu Belediyesi için Ercan Kesal'ın adının geçtiğini söyledi. Kesal, Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde İdris Koçavalı karakterine hayat veriyor.

CHP SON ANDA KAYBETMİŞTİ

Candaş Tolga Işık, "AK Parti İstanbul'da Kürtlerden de oy olacak aday arıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bir önceki yerel seçimde Aylin Kotil'i aday gösteren CHP, Beyoğlu'nu son anda kaybetmişti" hatırlatmasında bulundu.

'AHMET MİSBAH DEMİRCAN ZOR'

"Üç dönem açıklaması sonrası mevcut Başkan Ahmet Misbah Demircan'ın aday olması zor görünüyor" diyen Işık, şöyle devam etti:

ERCAN KESAL SESLERİ

Hal böyle olunca CHP Beyoğlu'na ekstra önem veriyor. Birçok isim var havuzda ancak en çok istenen aday sanatçı Ercan Kesal. Kesal, çok sevilen, çok düzgün yaşayan, çok değerli bir isim. Umarım aday olur.

Kesal, başrollerine Aras Bulut İynemli ve Dilan Deniz Çiçek ile birlikte başrolü paylaştığı Çukur dizisinde İdris Koçavalı karakterine hayat veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Ercan Kesal yerel seçim aday beyoğlu

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