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Erciş'te hasta kadını kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 12:49 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Karlıyayla Mahallesi'nde bel ağrısı rahatsızlığı bulunan Mevlüde Çevik'i (44) kurtarmak için yola çıkan 112 Sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, kara saplandı.

Erciş'te hasta kadını kurtarma operasyonu

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Karlıyayla Mahallesi'nde bel ağrısı rahatsızlığı bulunan Mevlüde Çevik'i (44) kurtarmak için yola çıkan 112 Sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, kara saplandı. Ambulans, kısa süre sonra bölgeye gelen karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaya ulaştı.
Erciş ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Karlıyayla Mahallesi'nde yaşayan Mevlüde Çevik, bel ağrısı nedeniyle rahatsızlandı. 8 çocuk annesi Çevik'in belindeki ağrılar dinmeyince, yakınları 112 ve karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yolunda kara saplanan ambulansın imdadına, hemen akabinde yol açmaya gelen Belediye karla mücadele ekipleri yetişti. Ekipler, kara saplanan aracı çıkarttıktan sonra, sağlık ekipleri 2 saat süren kurtarma operasyonuyla Çevik'e ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından Erciş Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan Çevik, ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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Erciş'te hasta kadını kurtarma operasyonuErciş'te hasta kadını kurtarma operasyonuErciş'te hasta kadını kurtarma operasyonuErciş'te hasta kadını kurtarma operasyonu

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