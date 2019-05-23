'Erciyes 2019' tatbikatı gece atlayışıyla başladı

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KARA Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen 'Erciyes 2019 Tatbikatı', hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. 4 ülke askerinin fiilen olmak üzere 7 ülkenin katıldığı tatbikatta kılavuz birlikler gece atlayışı yaptı.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından yapılan Erciyes 2019 hava indirme tatbikatı hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. Tatbikatta Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Pakistan'dan katılan 12 rütbeli asker yer aldı. Askerler CASA CN235 askeri uçakla 3 bin 500 metreden serbest gece atlayış yaptı. Atlayış öncesi uçakta bulunan kılavuz paraşütçü askerlerden birisi Erciyes tatbikatında yer alan tüm askerler adına şehit aileleri ve gazilerin Babalar Günü'nü de kutladı.

Erciyes 2019 tatbikatına 4'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de katıldı. 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki kılavuz tatbikatının hazırlıklarını yerinde inceleyen Sivri, gece atlayışı öncesi askerleri selamladı.

Sabah saatlerinde İncesu'da Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlama sahasında devam edecek tatbikatta, aralarında 99'u yabancı olmak üzere 895 asker yer alacak. Tatbikatta 67 farklı türde askeri araç ve 354 değişik cins ve çapta silah kullanılacak. Erciyes 2019 tatbikatına 33 ülkeden 39 askeri ateşe de katılım sağlayacak. Erciyes 2019 tatbikatının son gününde aralarında yabancı ülke askerlerinin de yer aldığı 120 asker, 1200 fitten statik atlayış gerçekleştirecek. Tatbikatının sonunda ise 9 asker saygı atlayışı yapacak.