Erciyes'e eylülde kar yağdı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na eylül ayında kar yağdı.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, gece kara dönüştü.
Dağın 3 bin 500 metre ve 3 bin 917 metre yüksekliği arasında bulunan Hörgüçkaya bölgesine mevsimin ilk karının yağmasıyla zirvenin küçük bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışıyla şehir merkezindeki hava sıcaklığı da yaklaşık 18 dereceye düştü.
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var
Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!
İran sert çıktı: Düşmanı korkutun!
Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 13 binbaşı için gözaltı kararı
Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!
Yerel seçim sonu dikkat çeken iddia: 9 belediyeyi kaybedebiliriz
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Okuyucu Yorumları 0 yorum