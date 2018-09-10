Erciyes'e eylülde kar yağdı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na eylül ayında kar yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, gece kara dönüştü.

Dağın 3 bin 500 metre ve 3 bin 917 metre yüksekliği arasında bulunan Hörgüçkaya bölgesine mevsimin ilk karının yağmasıyla zirvenin küçük bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışıyla şehir merkezindeki hava sıcaklığı da yaklaşık 18 dereceye düştü.

