Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu Kağıt Ev dizisiyle gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Bugüne kadar pek çok önemli projede yer alan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu son olarak Fox ekranlarının Çocuk dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Peki, Kağıt Ev dizisinin Cihan Fırtına'sı Erdal Beşikçioğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ayrıntılar...
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?
51 yaşında olan ve 5 Ocak 1970 senesinde, Ünyeli bir baba ile Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlamıştır. Sonrasında İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun olmuştur. 1989 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girmiştir.
Konservatuar eğitimi esnasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katılmıştır. 1993 senesinde mezun olmuş ve aynı sene Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başlamıştır. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev alınan ve halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmekte olan Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Çiftin bir kızı ve bir oğlu vardır. Beşikçioğlu aynı zamanda Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Ödünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - Mustafa
Körfez Ateşi : Veli Çelik - 2005
Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - Yunus
Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - Süha
Tatlı Hayat : Bora Tekay - 2003
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2019-) - Behzat Ç.
Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy
46 Yok Olan (2016) - Murat Günay
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : (2014) - Arif
Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan
Barda : Serdar Akar - 2007
Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - Sado
Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010-2013) - Başkomiser Behzat Ç.
Bal : Semih Kaplanoğlu - 2010
Vali : M. Çağatay Tosun - 2009
Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık Öğretmen
Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil
Köprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk Yazıcı