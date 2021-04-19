Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu Kağıt Ev dizisiyle gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Bugüne kadar pek çok önemli projede yer alan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu son olarak Fox ekranlarının Çocuk dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Peki, Kağıt Ev dizisinin Cihan Fırtına'sı Erdal Beşikçioğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ayrıntılar...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

51 yaşında olan ve 5 Ocak 1970 senesinde, Ünyeli bir baba ile Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlamıştır. Sonrasında İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun olmuştur. 1989 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girmiştir.

Konservatuar eğitimi esnasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katılmıştır. 1993 senesinde mezun olmuş ve aynı sene Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başlamıştır. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev alınan ve halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmekte olan Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Çiftin bir kızı ve bir oğlu vardır. Beşikçioğlu aynı zamanda Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.