HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

19.04.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdal Beşikçioğlu, Kağıt Ev dizisi ile yeniden ekranlarda yer alıyor. Behzat Ç, Adı Efsane, Leyla İle Mecnun gibi pek çok önemli dizide yer alan Erdal Beşikçioğlu son olarak Star Tv ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev ile ekranlara döndü. Peki, Erdal Beşikçioğlu kimdir ve nerelidir? İşte, ayrıntılar...

Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu Kağıt Ev dizisiyle gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Bugüne kadar pek çok önemli projede yer alan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu son olarak Fox ekranlarının Çocuk dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Peki, Kağıt Ev dizisinin Cihan Fırtına'sı Erdal Beşikçioğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ayrıntılar...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

51 yaşında olan ve 5 Ocak 1970 senesinde, Ünyeli bir baba ile Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlamıştır. Sonrasında İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun olmuştur. 1989 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girmiştir.

Konservatuar eğitimi esnasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katılmıştır. 1993 senesinde mezun olmuş ve aynı sene Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başlamıştır. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev alınan ve halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmekte olan Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Çiftin bir kızı ve bir oğlu vardır. Beşikçioğlu aynı zamanda Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Ödünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - Mustafa
Körfez Ateşi : Veli Çelik - 2005
Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - Yunus
Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - Süha
Tatlı Hayat : Bora Tekay - 2003
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2019-) - Behzat Ç.
Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy
46 Yok Olan (2016) - Murat Günay
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : (2014) - Arif
Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan
Barda : Serdar Akar - 2007
Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - Sado
Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010-2013) - Başkomiser Behzat Ç.
Bal : Semih Kaplanoğlu - 2010
Vali : M. Çağatay Tosun - 2009
Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık Öğretmen
Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil
Köprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk Yazıcı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
19 Nisan korona tablosu19 Nisan korona tablosu
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu

En Çok Okunan Haberler

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim!

Peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim!

Kardeşi suskunluğunu bozdu! 'Ablamın ve ailemin...'

Kardeşi suskunluğunu bozdu! 'Ablamın ve ailemin...'

Türbede yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türbede yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.