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Erdal Özyağcılar'dan sonra şimdi de Kerem Bürsin yılbaşında buz gibi havuza atladı...

02.01.2024 10:02 | Son Güncelleme:
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Erdal Özyağcılar'dan sonra şimdi de Kerem Bursin. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin kafasında bereyle havuza girerek yeni yıl için eğlenceli bir video çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Rol aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Bursin, arkadaşlarıyla yaptığı yılbaşı kutlaması sırasında buz gibi havuza girdi. Ünlü oyuncu bu anlarını 11 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

Kerem Bürsin videonun altına ise şu notu düştü:

"Sevdiklerinizi bilin, görün, sayın ve sevin! Güzel bir yıl olsun hepimiz için. Yeni yılın ilk günü, topluca herkes için harika bir gün olsun! Video mu? ’23’e elveda hepinizi seviyorum! (gerçekten bir bere emojisi yapmaları gerekiyor. Sana inanıyorum ’24!”

ERDAL ÖZYAĞCILAR'DA DENİZE GİRMİŞTİ!

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın, yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Aralık ayında denize giren 75 yaşındaki usta oyuncu, yüzdüğü görüntülerle takipçilerinin yeni yılını kutladı.


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