Erdoğan: 23 milyon çocuğumuzun her biri bizlerin sorumluluğu altındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koruma altındaki çocuklara iftar programında konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Elbette anne babanın yeri ayrıdır. Her ikisini de kaybetmiş büyüğünüz olarak hala özlemlerimi duyduğumu belirtmek isterim. Biliyorsunuz devlet hem anadır hem babadır. Sevgili çocuklar değerli misafirler 23 milyon çocuklarımızın her biri bizlerin sorumluluğu altındadır. Çocukların sağlığından eğitimine tüm masraflarını karşılamak için çalışıyoruz. Son dönemde ailelerimizin çocuk sayısında düşüş olsa da aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir. Her birinizi yetiştirmek görevimizdir. Devletimizin korumasındaki çocukları da geleceklerine güvenle bakmalarını sağlıyoruz.

"YURT MODELİNE SON VERDİK"

Yurt modeline son verdik bunun yerine çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. 115 çocuk evleri sitesinde hayata hazırlanıyor. Ülke genelindeki 1185 çocuk evimiz var. 14 binin üzerindeki çocuğumuza ise koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızın her biri devletin sorumluluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak sağlıktan eğitime her ihtiyacı için gece gündüz çalışıyoruz.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır