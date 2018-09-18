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Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri Akşener'in danışmanı ve Yeniçağ yazarı Murat İde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye dilen uçağı eleştirdi. 1932 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün İran'a hediye ettiği uçağı hatırlatarak 'Nerden nereye değil mi?' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı ve Yeniçağ yazarı Murat İde, Katar tarafından Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye edildiği belirtilen uçak hakkında bir yazı kaleme aldı. İde, "Beğenmediğiniz o Cumhuriyet 9 yaşındayken uçak hediye ediyordu, siz 95 yıl sonra hediye uçak alıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet için ilk kez konuşarak, “Katar Emiri uçağı Türkiye’ye hibe etti. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir” demişti.

İde, Katar uçağı hakkında eleştiride bulunarak bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Atatürk, uçak hediye eden liderdi..

Konuyu yıllardır kavga ettikleri Cumhuriyetin bir gerçeğiyle kapatayım..

Yıl 1932.. Mustafa Kemal Atatürk, İran Şahı'na bir uçak hediye ediyor..

İran dediğiniz bugünkü 'Mollaların İran'ı' değil, Şah'ın kardeş ülkesi..

Beğenmediğiniz o Cumhuriyet 9 yaşındayken uçak hediye ediyordu..

Siz 95 yıl sonra hediye uçak alıyorsunuz..

Nerdeeeeen nereye değil mi?


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Anahtar Kelimeler:
Katar erdoğan İYİ parti Murat İde

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
atatürke kurban olsun bu yobaz takımı
ulan denyo Türkiye 1930 da uçak mı üretiyordu..Milletin parasıyla ingilizlerden uçak al. İran kralına şahına hediye et..niye??? İran şahı da ingiliz batı yanlısı..İngiltere iranla Türkiyenin ittifak halinde olmasını istiyor..VE NİTEKİM İRANLA SADABAT PAKTI KURULUYOR..AMA YÜRÜMÜYOR..Türkiye şimdi de uçak hediye edebilir ama hiç gereği yok..Bizimle dost olmak isteyenler bize uçak hediye etsinler..ÇOK DALLAMACA BİR KIYASLAMA YAPMIŞ İYİ PARTİLİ ŞAHIS..İYİ PARTİLİLER ÇARPITMA KONUSUNDA BAYAĞI USTALAŞMIŞLAR..FETÖYÜ MÜ ÖRNEK ALIYORLAR???
Ağzınızla kuş tutsanız bu yobazla baş edemezsiniz köpek gibiler
Benim merak ettiğim biz kim bilir neler hediye ettik. Güzelim ülkeyi iktidar hırsları yüzünden ne hale geldi.
Buradan şeyhe sesleniyorum; Kullanmadığınız ikinci el halı, kilim ne varsa allah rızası için bize gönderin saraya sereceğiz, gerçekten ihtiyacımız olmasa yazmazdık.retee
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