Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı ve Yeniçağ yazarı Murat İde, Katar tarafından Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye edildiği belirtilen uçak hakkında bir yazı kaleme aldı. İde, "Beğenmediğiniz o Cumhuriyet 9 yaşındayken uçak hediye ediyordu, siz 95 yıl sonra hediye uçak alıyorsunuz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet için ilk kez konuşarak, “Katar Emiri uçağı Türkiye’ye hibe etti. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir” demişti.
İde, Katar uçağı hakkında eleştiride bulunarak bugünkü yazısında şunları kaydetti:
Atatürk, uçak hediye eden liderdi..
Konuyu yıllardır kavga ettikleri Cumhuriyetin bir gerçeğiyle kapatayım..
Yıl 1932.. Mustafa Kemal Atatürk, İran Şahı'na bir uçak hediye ediyor..
İran dediğiniz bugünkü 'Mollaların İran'ı' değil, Şah'ın kardeş ülkesi..
Beğenmediğiniz o Cumhuriyet 9 yaşındayken uçak hediye ediyordu..
Siz 95 yıl sonra hediye uçak alıyorsunuz..
Nerdeeeeen nereye değil mi?
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