ERDOĞAN: (ABD İLE YAPTIRIM KRİZİ) ŞİMDİ ARAMIZDA BÖYLE BİR ŞEY YOK 

KIRIM VURGUSU İmza töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün yaptığımız anlaşmada serbest ticaret anlaşmasını da yıl sonuna kadar bitirmekte kararlıyız. Bu anlaşmayla beraber ikili ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyoruz. Savunma sanayi alanında da iş birliğimiz her geçen gün artarak devam ediyor. Şirketlerimiz ortak projelere imza atar hale geldiler. Konsey toplantısı ilişkilerimizin ahdi zeminin hazırlanmasına vesile oluyor. Az önce Poroşenko ile ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge Ukrayna'da yapacağımız zirveye kadar biz yol haritamızdır. Bu ikili ve heyetler arası görüşmelerde bölgesel konuları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün korunması konusundaki tutumumuz yineledik. Kırım'ın yasadışı ilhafını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı yineledik. Ülkemiz ister Kırım'da yaşayan isterse işgal sonrasında Kırım'dan ayrılan Kırım Tatarlarının haklarını korumaya devam edecektir. Kırım Tatarı kardeşlerimiz sahip çıktıları için değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. Erdoğan, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl çözümlere kavuşmasını temenni ettiklerimi belirtti.

“BİZİM HEDEFİMİZ ŞU, BİR AN ÖNCE MÜNBİÇ'TEN BU TERÖR ÖRGÜTLERİ PYD VE YPG'NİN ÇIKMASIDIR"

Konuşmaların ardından, ABD ile iki bakan uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ve kuzey Suriye'deki son gelişmelerin sorulması üzerine, "ABD Başkanı Trump ile yaptığımız görüşmede masada çok önemli konular var. Bunlardan bir tanesi de Kuzey Suriye'deki gelişmeler. Bunun başını da Münbiç çekiyor. Münbiç'te devriye çalışmaları şu an devam ediyor. Görüşmeyi yaptığımız günde de zaten bu çalışmalarla ilgili hareket başlamıştı. Önce eğitim çalışmaları Gaziantep'te yapıldı. Türk ve Amerikan askerleri birlikte yaptılar. Ardından da bu devriye çalışmaları planlandığı şekilde devam etti. Devam ediyor. Bizim hedefimiz şu, bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD ve YPG'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir. Çünkü bununla ilgili Dışişleri bakanımız Amerika Dışişleri bakanı Pompeo arasında belirlenmiş bir yol haritası vardı. Bu 90 günlük bir yol haritasıydı. Ancak bu yol haritasına uyulmadı. Şimdi bu yol haritasının artık uygulamaya koyulma zamanı dedik. Bu süreç başladı devam ediyor" diye konuştu.