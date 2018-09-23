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Erdoğan: ABD’den talep gelirse Trump ile görüşmeyi değerlendiririz

23.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme planlanmadığını söyledi, "Talep gelirse değerlendiririz" dedi. Erdoğan MHP'nin af teklifi konusunda ise, "Suç devlete karşı işleniyorsa af olabilir" mesajını verdi.

Erdoğan: ABD’den talep gelirse Trump ile görüşmeyi değerlendiririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitmeden önce havalimanında bir basın toplantısı düzenledi.

Ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soruya, "ABD tarafindan bir talep gelirse değerlendiririz, şu an görüşme söz konusu değil" yanıtını verdi.

MHP'nin af teklifi

MHP'nin pazartesi günü meclis başkanlığına sunacakları af teklifi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Suç devlete karşı işleniyorsa af olabilir, fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun yetkisi devlette değildir. Yetki, o şahısların mazlum, mağdur ettiği insanların ta kendisindedir" dedi.

MHP'nin af teklifine göre; 19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim, devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları, cinayet, cinsel, kadın ile çocuklara yönelik suçlar ve Atatürk aleyhine işlenen suçların kapsam dışı kalması öngürülüyor.

3. Havaliman**ı**

Erdoğan, çalışma koşullarını protesto etmelerinin ardından tutuklanan işçilerle gündeme gelen 3. Havalimanı hakkında da konuştu.

Bir soru üzerine havalimanının açılış tarihinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

3. Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılması planlanıyor.

Ayrıntılar birazdan...

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