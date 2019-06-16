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Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2019 16:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetim, öksüz, fakir, fukaraya valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız vasıtasıyla maaş veriyoruz." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

15 Temmuz darbe girişimini tiyatro olarak görenler gafil değilse art niyetlidir. S-400 sistemini sıradan bir tartışma olarak görenler varsa bu büyük fotoğrafı okuyamıyor demektir. Biz hiçbir Suriyeli'ye maaş bağlamadık.

Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını basit birşey olarak görenler varsa bu konudan bir şey anlamıyor demektir. Biz bize ayrılmış yerlerde aramalarımızı yapıyoruz. 4 gemimiz var, bunlardan ikisi sondajdır ikisi de aramadır. Artık bunlar bize ait gemiler. Birileri kaşını gözünü oynatırsa, biz de bütün fırkateynlerle, uçaklarla beraber gerektiğinde gemilerimizin yanında yerimizi alıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talimat vermişler tutuklatacaklarmış gemilerdekileri, avucunuzu yalarsınız, neyi tutuklatıyorsunuz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Filistin, Libya, Irak'taki çekişmeleri mahalli çekişme olarak görenler varsa hiç kusura bakmasınlar ayakta uyuyorlar demektir.

"TÜRKİYE GARANTÖR, İNGİLTERE GARANTÖR, SEN KİMSİN?"

Biz bir kabile devleti değiliz. Bizim devraldığımız tarih 2200 yıla dayanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı aramalardan çekilmemizi istiyor, sen ne diyorsun ya, biz buralara kıyıdaşız, Kıbrıs'ta garantörüz. Türkiye garantör, İngiltere garantör. Sen kimsin?

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erdoğan Suriyeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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