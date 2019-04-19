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Erdoğan: Asıl gündemimize odaklanmamız şarttır

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 12:35 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor.

Erdoğan: Asıl gündemimize odaklanmamız şarttır

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin önünde 4,5 yılllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunduğuna vurgu yaparak, "Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir. Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır" dedi.
Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı..

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