Erdoğan başkanlığında toplanmışlardı! Büyükşehirler 'WhatsApp' grubu kuruldu

KARAR 11 EYLÜL'DE ALINDI Erdoğan bu kapsamda 11 Eylül 2019'da 30 Büyükşehir Belediye Başkanı ile Beştepe'de yaklaşık 3,5 saat süren toplantı yaptı.

İmamoğlu, başkan seçildikten sonra Erdoğan'dan randevu istemişti. Erdoğan, bu talebe olumsuz yanıt vermemekle birlikte, Beştepe'de, iktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın tüm büyükşehir belediye başkanlarını ağırlama kararı almıştı.

Böylece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 11 Eylül'de ilk kez yapılan büyükşehir belediye başkanları toplantısında alınan kararların ilki yaşama geçmiş oldu.

İlk kez belediye başkanı olarak resepsiyona evsahipliği yapan Yavaş, belediye başkanları toplantısında alınan komisyon kurma kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan toplantı daveti olup olmadığı yönündeki soru üzerine "Whatsapp grubu kuruldu, bir süre sonra da toplantı yapılacaktır" dedi.

YAVAŞ AÇIKLADI Aradan yaklaşık bir ay geçmesine karşın, ortak komisyon hala toplanamadı.

Grubu kurmakla da "en genç belediye başkanı" sıfatıyla AK Partili Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz görevlendirilmişti.

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı dışındaki tüm bakanlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da bulunduğu isimlerin katıldığı toplantıda, Yerel Yönetimler Yasası'nda yapılacak değişiklikler konusunda büyükşehir belediye başkanlarının görüş ve önerilerinden yararlanmak için ortak komisyon kurulması, belediye başkanları arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması için de ortak WhatsApp grubu kurulması kararlaştırılmıştı.

Edinilen bilgiye göre gruptan paylaşılan ilk mesajlar ise "hayırlı olsun" oldu.

YEREL YÖNETİM ÖZERKLİK ŞARTI VURGUSU



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, komisyon toplantısı için Ankara, İstanbul, Eskişehir, Malatya, Kayseri ve Gaziantep Belediye başkanlarından oluşan komisyon toplantısı için henüz bir çağrı yapmadı.

Ancak Oktay, komisyon üyesi belediye başkanlarına, büyükşehir belediye başkanları olarak yaşadıkları sorunlarını yazılı olarak iletmelerini istedi.

Yavaş'ın, çok uzun olmayan bir metinle sorun ve önerilerini ilettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Yavaş, genel sekreter atamasında İçişleri Bakanlığı, borçlanma konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iznine tabii olunmasını eleştirerek, bu uygulamaların, Türkiye'nin de imza koyduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

Yavaş ayrıca, belediyelerin idari ve mali özerkliğini sağlayacak düzenlemelerin bir an öne yapılmasını da talep etti.



