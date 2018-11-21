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Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı 'depolarını basacağız' açıklamasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. 45 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldığını duyurdu.

Korkmaz yaptığı açıklamada ""Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldı. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak" dedi.

ERDOĞAN SAATLER ÖNCE UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen 48'inci Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı açıklamada stokçulara uyarıda bulunmuştu. Erdoğan bazı tarım ürünlerinde fiyatların yükselmesi sürecinde stok yapıldığını ancak bundan sonra buna izin verilmeyeceğine dikkat çekti.

Erdoğan, "Patatesleri, soğanı.. sebze meyve stokluyorsunuz. Bundan sonra aldığımız ihbarlar nedeniyle tüm bu stokların yapıldığı depoları basacağız. Kimse vatandaşıma halkıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir... Asla taviz yok" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Stok Soğan Tarım ve Orman Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
keske elektrikle dogalgaz sirketlerinede baskın yapsanız en büyük soyguncu onlar
bedavadan dagitin adi heriflerin mallarini millet yesin depolqrda curuteceklerine.
kardeşim gelmeyin hükümetin gazına 12 ay satılan mahsulü mecburan depolarda tutacaklar. sadece 1 ay satılırsa geri kalan 11 ay yemeyecekmiyiz. bir çok ürün depolanip yıl boyu satılır onlarida korkutup yıl boyu sıkıntı yasatmayin bize.
bı tek senin yedirme hakkın var zaten
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