Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldığını duyurdu.

Korkmaz yaptığı açıklamada ""Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldı. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak" dedi.

ERDOĞAN SAATLER ÖNCE UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen 48'inci Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı açıklamada stokçulara uyarıda bulunmuştu. Erdoğan bazı tarım ürünlerinde fiyatların yükselmesi sürecinde stok yapıldığını ancak bundan sonra buna izin verilmeyeceğine dikkat çekti.

Erdoğan, "Patatesleri, soğanı.. sebze meyve stokluyorsunuz. Bundan sonra aldığımız ihbarlar nedeniyle tüm bu stokların yapıldığı depoları basacağız. Kimse vatandaşıma halkıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir... Asla taviz yok" dedi.

