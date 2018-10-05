Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Kütahya Belediyesi Zabıta ekipleri sıkı denetim uygulamasına geçti.
Özel ekip kuran zabıtalar marketleri mercek altına aldılar. Ekipler ürünlerini en ince ayrıntısına kadar inceledi. Zabıta ekipleri il genelindeki marketlerdeki ürünleri ile birlikte etiketleri tek tek kontrol etti.
Ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları tek tek karşılaştırdı. Ekipler iş yeri açma ruhsatı ve çalışma ruhsatı gibi konularda da denetimleri yaptı. Fiyat etiketleri, gramajlarda eksiklikler tespit edilen iş yerlerine ekipler tarafından 'İdari yaptırım cezası' uyguladı.
Gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyleyen Kütahya Belediye başkanı Kamil Saraçoğlu, "Dövizin biraz artış göstermesi fırsatçılara yaradığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın bu konuda konuşmalarında sık sık uyarıları var. Bu çağrıya tüm Türkiye'de ki marketlerin, esnafların uyması gerektiğini düşünüyorum. Bizde bu Kütahya Belediye başkanlığı olarak marketlere ve toplu satış olan yerlere zabıtalarımız görevlendirerek fiyat artışları ile ilgili yada sık fiyat değiştirenleri kontrol altına almak için zabıta ekiplerimiz sahada çalışıyor. Tespit edilen yerlere uyarılar yapılıyor. Tabi Türkiye bu süreci çok rahat şekilde atlatacak bunu görüyoruz." diye konuştu.
Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden memnun olduğunu ve fırsatçılara göz açılmaması gerektiğini ve denetimleri sıklıkla yapılması gerektiğini dile getirdiler.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde korkunç ölüm!
Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında PKK'lı terörist yakalandı
Rusya ve Avrupa'dan dikkat çeken dolar hamlesi!
Putin'den ABD'nin yaptırım tehdidine gözdağı!
Polis böyle yakaladı! Görüntüler Antalya'dan
MHP, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı
Meral Akşener yönetemiyor deyip istifa ettiler! İYİ Parti'de deprem
WhatsApp’a yerli rakip geliyor!
Okuyucu Yorumları 12 yorum