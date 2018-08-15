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Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 22:44 | Son Güncelleme

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "Ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Emirinin mesajını paylaştıktan sonra yaptığı açıklamada "Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek" ifadelerine yer verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü" değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Bugün Ekselansları Başkan Erdoğan ile Ankara'da yapmış olduğum önemli görüşmeler çerçevesinde, üretken, güçlü ve sağlam ekonomiye sahip bu ülkede 15 milyar dolar tutarında bir mevduat ve yatırım projeleri paketini duyurduk."

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter'dan şu mesajları paylaştı:

"Bugün bir çalışma ziyareti için ülkemize gelen kardeşim @TamimBinHamad ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Şeyh @TamimBinHamad ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek.

ALBAYRAK: DÜNYA GÖRDÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yaptığı açıklamada "Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağız. Bu süreçten rasyonel politikalarımız ve güçlü stratejilerimizin yanında, dostlarımızla ve işbirliklerimizle güçlenerek çıkacağız. dedi.

ÇAVUŞOĞLU DA PAYLAŞTI

Al Sani'nin sosyal medyadaki bu paylaşımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kendi hesaplarından yeniden paylaştı.

Erdoğan ile Al Sani, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Görüşmede Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berat Albayrak Katar Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
OSMANLI'nın atadığı valilerin torunları tarafindan hala yönetilen iki ülke KATAR ve KUVEYT, bu VEFALI OSMANLI mirası iki ülkeyi, dönek ABD uşağı arap ülkeleri ile kıyaslamayın lütfen
helal be sana kötü gün dostu
Vah ülkem vah..Şu düştüğümüz duruma bak ! Bide herşey günlük gülistanlık gibi gösterilmiyor mu çıldırıyorum....
İşte gerçek dostluk budur. Türk milleti bu vefalı davranışı unutmayacaktır. Tabi ki düşmanlık yapanları da unutmayacak. Her şeyi tarih not ediyor. Bir gün gelir ve o gün uzak değil. Ķim ne yaptıysa karşılığını fazlasıyla görür.
m.gökçegin 15 milyar doları bu olsa gerek adam aselsana ortak şuraya buraya ortak kısa vadede tamam da sonrası ne olur??
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