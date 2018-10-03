Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Türkiye her alanda çağı yakalamak ve ötesine geçmek istiyorsa önce dijital dönüşümünü sağlamak zorundadır. Biz milletimizin zekasına ve üretkenliğine güveniyoruz.

Buradan öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500 lira, yüksek lisansta 1000 lira, doktora da 1500 liraya yükseltme kararı aldık.

Öğrencilerimiz nedense hep burs istemekte ancak krediye yanaşmıyor. Kredi de iş bulduktan sonra faizsiz ödenecek bir burstur.

Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda dünyadaki öncü ülkeler arasına girmek istiyoruz. Bunun için verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek vereceğiz.

Ülkemizin sahip olduğu verileri topraklarımızı gibi hassasiyetle korumazsak geleceğe güvenle bakamayız.

Üniversite öğrencilerimizin yüksek öğretimde yetenek yönetimi sistemine geçmektir. Kamuda veya özel sektörde bu öğrencilerimizin istihdam edilmesini sağlayacağız.

Üniversite mezunlarının istihdamını takip ederek başarı düzeyini ölçmek istiyoruz.

Üniversitelerimizin tamamında kariyer merkezleri kuracağız. Bu merkezler reel sektörle işbirliği içinde olacak.

BATI MEDYASINA ELEŞTİRİ

Türkiye içeride ve dışarıda büyük mücadeleler veriyor. Batının medyasında ülkemizle ilgili yanlış bilgiler dolaşıyor. Bunları düzeltmek için çalışmamız gerekiyor. Hep gördüğümüz bir gerçeği ABD ve Almanya ziyaretinde gördük.İşte bu devasa güçlü zannettiğimiz ülkeleri başında olanların değil medyaların yönettiğini gördüm.

Ben de dedim ki, medyayı bırakın, halkınız ne düşünüyor bunu söyleyin. Bizde de bir zamanlar böyleydi. Dördüncü kuvvet falan. Yarın bizim medya yazar, varsın yazsın. Bizim derdimiz halkımız ya. Bize halkımız kaç puan veriyor önemli olan bu. Demokrasi gücünü halktan alır. Halk varsa demokrasi var, yoksa yoktur. Medya ile falan demokrasi olmaz. Öyle demokrasi olur ki, medya da güçlüdür.