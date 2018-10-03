Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:
Yabancı öğrenci sayısı ülkemiz hakkında olumsuz propagandalara rağmen arttı.
Yarın bugünden daha güçlü olacağız buna inanıyorum. Ülkemizde üniversiteli öğrenci sayısındaki artış dünyadaki yerimizi güçlendiriyor.
Cumartesi Pazar günleri artık okullarımızda öğretmenleri vasıtasıyla orada kendisine destek vermek durumundadır. Artık benim vatandaşım kolundaki bileziği, ahırındaki hayvanı satıp çocuğunu dershanelere göndermek durumda kalmayacak.
Öğrencilerimizin barınma sorunu için açtığımız yurtların yatak kapasitesi 640 bini buldu.
Öğrencilerimiz nedense hep burs istemekte ancak krediye yanaşmıyor. Kredi de iş bulduktan sonra faizsiz ödenecek bir burstur.
LİSANSA 500, YÜKSEK LİSANSA 1000 LİRA
Buradan öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500 lira, yüksek lisansta 1000 lira, doktora da 1500 liraya yükseltme kararı aldık.
Türkiye her alanda çağı yakalamak ve ötesine geçmek istiyorsa önce dijital dönüşümünü sağlamak zorundadır. Biz milletimizin zekasına ve üretkenliğine güveniyoruz.
Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda dünyadaki öncü ülkeler arasına girmek istiyoruz. Bunun için verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek vereceğiz.
Ülkemizin sahip olduğu verileri topraklarımızı gibi hassasiyetle korumazsak geleceğe güvenle bakamayız.
Üniversite öğrencilerimizin yüksek öğretimde yetenek yönetimi sistemine geçmektir. Kamuda veya özel sektörde bu öğrencilerimizin istihdam edilmesini sağlayacağız.
Üniversite mezunlarının istihdamını takip ederek başarı düzeyini ölçmek istiyoruz.
Üniversitelerimizin tamamında kariyer merkezleri kuracağız. Bu merkezler reel sektörle işbirliği içinde olacak.
BATI MEDYASINA ELEŞTİRİ
Türkiye içeride ve dışarıda büyük mücadeleler veriyor. Batının medyasında ülkemizle ilgili yanlış bilgiler dolaşıyor. Bunları düzeltmek için çalışmamız gerekiyor. Hep gördüğümüz bir gerçeği ABD ve Almanya ziyaretinde gördük.İşte bu devasa güçlü zannettiğimiz ülkeleri başında olanların değil medyaların yönettiğini gördüm.
Ben de dedim ki, medyayı bırakın, halkınız ne düşünüyor bunu söyleyin. Bizde de bir zamanlar böyleydi. Dördüncü kuvvet falan. Yarın bizim medya yazar, varsın yazsın. Bizim derdimiz halkımız ya. Bize halkımız kaç puan veriyor önemli olan bu. Demokrasi gücünü halktan alır. Halk varsa demokrasi var, yoksa yoktur. Medya ile falan demokrasi olmaz. Öyle demokrasi olur ki, medya da güçlüdür.
Gençlerimize kendi değerlerimizi kendi kültürümüzü anlatamadığımız sürece arıza devam edecektir.
Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Türkiye geçmişte sürekli treni kaçırmış bir ülkedir. Bu defa aynı hataya düşmedik. En önemli attığımız adım yeni siteme tamamen demokratik bir biçimde geçmekti. 24 Haziran seçimleriyle kritik değişimi tamamladık.
Yönetim sistemimizin darbelere cuntalara ve krizlere açıktı. Biz böyle gelmiş böyle geçer demedik ve bu kritik değişimiz hamdolsun tamamladık. Türkiye bugün geleceğine daha güvenli bakan bir ülke.
Türkiye bugün Suriye halkının güvenliğini bizzat yerinde sağlayan bir ülke haline gelmiştir.
Tek bir amacımız var üniversitelerimizi olması gerektiği gibi ülkemizin öncü kuruluşları haline getirmektir.
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