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Erdoğan: Faiz konusundaki hassasiyetim aynı (2)  

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

"MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLADIĞI ENFLASYON ORANLARINI TUTTURDUĞUNU GÖRMEDİM"  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyon oranını bankalar belirler mi?

"MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLADIĞI ENFLASYON ORANLARINI TUTTURDUĞUNU GÖRMEDİM"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyon oranını bankalar belirler mi? Merkez Bankası her zaman yıl sonu enflasyon tahminini açıklıyor. Bugüne kadar Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim. Tutmaz. Tutmadığı için de bir veya ikinci çeyrekte enflasyon revize edilir. Enflasyon işte senin attığın bu yanlış adımlar neticesinde ortaya çıkıyor. Bedelini millet karşımdaki esnaf ödüyor. Ben de diyorum ki bu yüksek faiz oranını düşürelim" dedi.

"HUKUK SİSTEMİNİ BU NOKTADA ÇOK KARARLI ÇALIŞTIRACAĞIZ"
Erdoğan, "Bu dönemde döviz bahanesi ile sattıkları ürüne hiç alakası olmadığı halde bire üç, beş zam yapanlar iflah olmayacaklardır. Helali, haramı ayırt etmeyenlerin iflah olması mümkün değildir. Bunların ahilik ile alakası yok. Şu anda hukuk sistemini bu noktada çok kararlı çalıştıracağız" dedi.

"BU BİR KRİZ DEĞİL MANİPÜLASYONDUR"
Erdoğan, "Türkiye bu dönemi de aynı şekilde geride bırakacaktır. Yaşadıklarımızın ne 1994 ne de 2001 krizleri ile en küçük benzerliği yok. Her iki kriz, ki bu bir kriz değil onu da söyleyeyim. Bu bir manipülasyondur. Bu manipülatif olayların arkası dışarı ile de bağlantılıdır. Akılları verirken o şekilde veriyorlar. Bu manipülasyona sakın aldanmayın bu süreç atlatılıp geçilecek. Geçmişteki iki kriz Türkiye'nin kendi dinamiklerinin ürünüydü. Bugün ise, Türkiye'nin durumundan kaynaklanan bir durum kesinlikle söz konusu değildir. 2008 yılında hatırlayın 'bu kriz bizi teğet geçer' demiştim. Sonrasında kat be kat telafi etmiştik. Şimdi de diyorum ki bu kriz bizim krizimiz değildir. Bu yaşadıklarımız bize zorla yamanmak istenen özel olarak üzerimize atılmaya çalışılan sahte bir dalgalanmanın ürünüdür" diye konuştu.

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)

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