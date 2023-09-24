HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan 'faul' dedi, milletvekili Alpay Özalan itiraz etti! Yeni basketbol görüntülerine damga vuran renkli diyalog: 'Tereyağından kıl çeker gibi aldım'

Erdoğan 'faul' dedi, milletvekili Alpay Özalan itiraz etti! Yeni basketbol görüntülerine damga vuran renkli diyalog: 'Tereyağından kıl çeker gibi aldım'

24.09.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ve yeni bakanlar, milletvekilleri, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, MİT Başkanı İbrahim Kalın gibi isimlerle basketbol oynadığı anlardan yeni görüntüler paylaşıldı. Renkli diyalogların yer aldığı görüntülerde Erdoğan'ın faul olduğunda devreye girdiği ve takım arkadaşlarını motive ettiği kesitler dikkat çekti.

Erdoğan 'faul' dedi, milletvekili Alpay Özalan itiraz etti! Yeni basketbol görüntülerine damga vuran renkli diyalog: 'Tereyağından kıl çeker gibi aldım'

Zaman zaman futbol, basketbol, masa tenisi oynadığı görüntülerle gündem olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı yeni görüntüleri AK Parti Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı.

26913035d7a113c922725a79551bce82

Mustafa Varank’ın X hesabından, “Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!” notuyla paylaştığı video, Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nden dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile farklı günlerde oynanan basketbol maçlarına ait kolaj görüntülerden oluşuyor.

8cddf2e0f8fb65e607fba4b0bb4c9135

MAÇTAN ÖNCE ISINIYOR

Görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kondisyon bisikletinde ısınmasıyla başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki maçlarda Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan’ın yer aldığı görülüyor.

ff596368aabfc55cf050cf339e02fdad

TAKIM ARKADAŞLARINI MOTİVE EDİYOR

Videoda, yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri ve eski milli basketbolcu Ömer Onan’ı “Haydi Ömer, yap sayını” diyerek motive ediyor. Oldukça çekişmeli geçen maçlardan renkli diyaloglar da videoda yer alıyor.

89216a7090057451b32d4871ee388de3

ALPAY ÖZALAN: TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ ALDIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBF Başkan Vekili Ömer Onan’a yapılan bir faul sonrası “Faul oldu, ver ver, faul var” derken Alpay Özalan da “Tereyağından kıl çeker gibi aldım” karşılığını veriyor.

ad7603fbeb73d385ef2c043ed8b2b5b0

"HAMZA SEN FAUL YAPTIN MI?"

Başka bir görüntüde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski milli güreşçi Yerlikaya’ya “Hamza sen faul yaptın mı?” diye soruyor. Yerlikaya da “Topu çektim efendim. Bir şey yapmadım” yanıtını veriyor.

532c25a5d23759ed9d83078057a1cb84

d823292853493edc207fec650ee7f256

e46dfd6dbd9a0c9fd94aaa88c2f50100

7210eca69f873d20a71344c077abe96c

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu acıya yürek dayanmaz! 6 yaşında çocuk feci şekilde can verdiBu acıya yürek dayanmaz! 6 yaşında çocuk feci şekilde can verdi
Lavrov'dan flaş 'savaş' çıkışı!Lavrov'dan flaş 'savaş' çıkışı!
Karabağ'da büyük skandal! O anlar kameralardan kaçmadıKarabağ'da büyük skandal! O anlar kameralardan kaçmadı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Basketbol

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.