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Erdoğan: Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında mülteci şehri kuracağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 22:46 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ödül törenine katıldı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler(BM)’ye seslenerek, “Uluslararası dönorlar çağrısı yapın, yapmazsanız ben yapacağım. Oldu oldu, gerekirse Tel Abyad'la Resulayn arasında mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sağlık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı(TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Tıp Dünyası Kurultayı Yeşilköy'deki bir otelde gerçekleştirildi.

"SİLAHLANMAYA HARCANAN PARANIN SADECE BİR KISMIYLA…"

Ödül Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Silahlanmaya harcanan paranın sadece bir kısmıyla dünyada ne aç, ne de temiz su sıkıntısı çeken kimsenin kalmayacağı hale gelmesini dikkate almalıyız. Günümüzde tek bir ekonomi haline dönüşen sağlık endüstrisini sadece bu maliyeti karşılayabilen ülkelere ve toplumlara karşılıyor olması da ayrı bir sorun olur. Bu tür çarpıklıkların yol açtığı sosyal, siyasi, ekonomik kırılmaları dünyamızın geleceği için en büyük tehditlerden biri olarak görüyorum. Birleşmiş milletlerin daha adil, daha hakkaniyetli bir yapıya kavuşturulması yönündeki çağrımızın sebeplerinden birisi de işte budur" dedi.

"8.5 YILDA 40 MİLYAR DOLARI AŞMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa Birliği başta olmak üzere bizim sadece sivil toplum kuruluşlarımıza STK'lar vasıtasıyla AB’den gelen destek 3 milyar Avro'dur. Bizim bu bölgede 8,5 yılda yaptığımız harcama 40 milyar doları aşmıştır. Peki AB'den biz daha mı zenginiz? İşte bu bizim medeniyetimizin bize yüklemiş olduğu görevdir. Suriye krizi boyunca attığımız her adımda yalnız bırakıldık. Uzun uğraşlar ve fedakârlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir" İfadelerini kullandı.

"GEREKİRSE TEL ABYAD İLE RESULAYN ARASINDA MÜLTECİLER ŞEHRİNİ BİZ KURARIZ"

Erdoğan, "Barış Pınarı harekatı ile Suriyeli kardeşlerimize geri dönecekleri yeni alanlar kazandırdık. Planlarımızı yaptık, projelerimizi hazırladık. Bunları BM Genel kurulunda liderlerle yaptığım görüşmelerde takdim ettim. Peki para? Paraya gelince ses yok. Yarın BM Genel Sekreteri misafirim olacak. Sabah beraber bir kahvaltımız var. Kendisine bu programı, projeleri takdim edeceğim. Diyeceğim ki, 'uluslararası dönorlar çağrısı yapın, yapmazsanız ben yapacağım'. Oldu oldu, gerekirse Tel Abyad'la Resulayn arasında mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "TÜSEB Teşvik Ödülü"ne layık görülen Prof. Dr. Safa Barış ve Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, Doç Dr. Engin Özçivici ile "Aziz Sancar Bilim Ödülü"ne layık görülen Prof. Dr. Seza Özen, Prof. Dr. Özcan Erel ve plakete layık görülen Prof. Dr. Dilek Gürsoy ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Kaf Suresi'nin 16. Ayeti'nin yazılı olduğu bir tablo hediye edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Koca ile ödül alanlar aile fotoğrafı çektirdi.

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