Erdoğan ile Merkel kahvaltıda bir araya geldi! İşte ilk görüntüler

Programda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel bir süre sohbet etti.