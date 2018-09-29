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Erdoğan ile Merkel kahvaltıda bir araya geldi! İşte ilk görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2018 12:35 | Son Güncelleme

Berlin temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakan Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi.

Programda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Erdoğan ile Merkel bir araya geldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel bir süre sohbet etti.
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Berlin temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakan Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Almanya'nın Köln kenti olacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Köln'de polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel

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