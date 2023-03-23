Erdoğan imzaladı, Merve Safa Kavakçı görevden alındı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeleri; Merve Safa Kavakcı ve Süleyman Gökçe'yi görevden aldı.
Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açıkta bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Mutlu Koç'u atadı.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar görevden alındı. 17. Bölge Müdürlüğüne ayne yer 16. Bölge Müdürü Mehmet Şerif Ekinci getirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Aslan atandı.