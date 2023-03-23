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  4. Erdoğan imzaladı, Merve Safa Kavakçı görevden alındı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı, Merve Safa Kavakçı görevden alındı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

23.03.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Malezya Büyükelçisiyken 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanan Merve Safa Kavakcı görevden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda ismin de atamasını imzaladı.

Erdoğan imzaladı, Merve Safa Kavakçı görevden alındı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeleri; Merve Safa Kavakcı ve Süleyman Gökçe'yi görevden aldı.

  • Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açıkta bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Mutlu Koç'u atadı.

  • Türkiye Elektromekenik Sanayi A.Ş. genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına İrfan Gültekin ve Mehmet Fatih Koşan getirildi.

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  • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar görevden alındı. 17. Bölge Müdürlüğüne ayne yer 16. Bölge Müdürü Mehmet Şerif Ekinci getirildi.

  • Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Aslan atandı.

  • Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 2 Bölge Müdürlüğü'ne 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, 7. Bölge Müdürlüğü'nü de Rifat Silov getirildi.
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