HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Erdoğan'ın selamını iletti, 'Akıncı poları' hediye etti! Selçuk Bayraktar ile Aliyev görüşmesinde 'Karabağ' mesajı

Erdoğan'ın selamını iletti, 'Akıncı poları' hediye etti! Selçuk Bayraktar ile Aliyev görüşmesinde 'Karabağ' mesajı

03.04.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Azerbaycan Cumhurbaşkan İlham Aliyev bir araya geldi. Görüşmede Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını Aliyev'e iletti, Aliyev de Erdoğan'a Bayraktar aracılığıyla selam yolladı. İkili, görüşmede İkinci Karabağ Savaşı'nda Baykar ürünlerinin önemini değerlendirirken görüşme sonunda Bayraktar'dan Aliyev'e bir de hediye geldi. Aliyev, Bayraktar'ın hediye ettiği Kızılelma maketi ve polar ile poz verdi

Erdoğan'ın selamını iletti, 'Akıncı poları' hediye etti! Selçuk Bayraktar ile Aliyev görüşmesinde 'Karabağ' mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar arasında bir görüşme gerçekleştiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını Aliyev’e ileten Bayraktar, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından sağlanan yardımlardan dolayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Aliyev’e teşekkürlerini bir kez daha ifade etti.

45992ceb-b79e-4e25-aefb-dae3853bb4e0

"KARDEŞLİK GÖREVİ"

Cumhurbaşkanı Aliyev, Bayraktar’a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarını iletmesini istedi. Aliyev, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet dileyerek, Azerbaycan’ın Türkiye’ye yaptığı yardımı kardeşlik görevi olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmeyi ve Erdoğan’ın Azerbaycan’a yaptığı ziyaretleri memnuniyetle hatırlatan Aliyev, Erdoğan’ın işgalden kurtarılmış topraklara yaptığı ziyaretlerin özel bir önem taşıdığını kaydetti.

3d0fca16-c7b1-4210-917c-58083ec481b5

Türk savunma sanayisinde son yıllarda büyük başarılara imza atıldığını belirten Aliyev, bu hususta Baykar şirketinin faaliyetlerinin önemini vurguladı.

Aliyev ayrıca, Baykar ürünlerinin Vatan Muharebesi (İkinci Karabağ Savaşı) sırasında Ermeni işgalcilerin askeri teçhizatının imhasında oynadığı role bir kez daha dikkat çekti.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin diğer tüm alanlarda olduğu gibi askeri ve savunma sanayi alanlarında da başarıyla geliştiğinin altı çizilerek, iş birliği perspektifleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayraktar, görüşme sonrasında Aliyev’e, "Kızılelma maketi" ile "Bayraktar Akıncı poları" hediye etti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu! Finlandiya yarın ittifaka katılıyorNATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu! Finlandiya yarın ittifaka katılıyor
Son anketi açıkladı: Çok konuşulacak sonuçlar!Son anketi açıkladı: Çok konuşulacak sonuçlar!
4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...
Anahtar Kelimeler:
İlham Aliyev Selçuk Bayraktar

En Çok Okunan Haberler

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Bizzat teklif etti! Kararını verdi

Bizzat teklif etti! Kararını verdi

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

CHP ve İYİ Parti anlaştı, sayı artabilir! Son söz Kılıçdaroğlu'nda

CHP ve İYİ Parti anlaştı, sayı artabilir! Son söz Kılıçdaroğlu'nda

Vatandaşın talebine verdiği yanıt gündem oldu! Erdoğan'ın yanına gelip...

Vatandaşın talebine verdiği yanıt gündem oldu! Erdoğan'ın yanına gelip...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.