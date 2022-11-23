Erdoğan'ın 'vizyon' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi! Tarih vererek çağrıda bulundu: "Ufku nasıl açılırmış, konuşmamda göstereceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında "vizyon" polemiği sürüyor. Son dönemde sık sık "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun altını çizerek göndermeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Kılıçdaroğlu'na "Bu zatın siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk" diyerek eleştirilerini yöneltmişti. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi.

"BÖYLE BOŞ KONUŞMAYA DEVAM ETSİN"

Kılıçdaroğlu, Çankaya'daki Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programın ardından gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda kendisine yönelttiği eleştirileri hatırlatması üzerine, şunları söyledi:

"Böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin. Kendisine bir çağrım var. 3 Aralık'ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin, vizyon nedir kendisine öğreteceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Erdoğan'ın da endişesi olmasın. Erdoğan'ın ufku nasıl açılırmış ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Grup toplantısındaki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun, 3 Aralık'ta bir "vizyon" açıklayacağını ilan ettiğine değinen Erdoğan, "Bu zatın siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Bizim asıl yarışmak istediğimiz alan, asıl güreşmek istediğimiz minder, asıl tartılmak isteğimiz kantar işte burası." ifadesini kullandı.

"AK PARTİ GRUBU'NDAN CUMHUR İTTİFAKI ADINA SÖZ VERİYORUM"

Erdoğan, muhalefetle polemik siyasetinde değil eser ve hizmet siyasetinde yarışmak istediklerini vurgulayarak, muhalefetle mesailerini, yalanlarına cevap vererek değil, Türkiye Yüzyılı vizyonunun benzeri gayretlerini konuşarak yürütmek istediklerini söyledi.

"Bize ülkenin ve milletin hayrına programlarla, projelerle, iddialarla gelin, canımızı yiyin" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeter ki artık bıkkınlık veren şu arsız, yüzsüz, yalan ve iftira üzerine kurulu tek parti devri bakiyesi siyaset üslubunuzdan vazgeçin. Yeter ki artık kısır siyasi çıkarlarınız, anlık hazlarınız için kendi ülkenize, kendi insanınıza ihanet derecesine varacak ifadelerden, tavırlardan uzak durun. Eğer muhalefet pozitif siyaset konusunda samimiyse işte burada, AK Parti Grubu'ndan, Cumhur İttifakı adına söz veriyorum: Kendilerinin hiçbir eksiklerini yüzlerine vurmayacağız, hiçbir zayıflıklarının üzerine gitmeyeceğiz, hiçbir gaflarıyla dalga geçmeyeceğiz. Çünkü Türkiye eski devir kalıntısı siyaset tavrından çok yorulmuştur. Bilhassa gençlerimiz, desteksiz atıp tutma, hiçbir şey söylemeden çok laf etme, sırf muhalefet etme adına inatla, siyaha beyaz, beyaza siyah deme fanatizmine dayalı siyaseti kesinlikle istemiyor."

(AA)

