Erdoğan-Itno ortak basın toplantısı

Çad ile dört anlaşma imzaladıklarını kaydeden Erdoğan, "Şu an ticaret hacmimiz 60 milyon dolar civarında. Bu rakam, çok basit bir rakam. Bizim 82 milyon nüfusumuz var, 15 milyon şu anda kendilerinin nüfusu var. Topladığımız zaman 97 milyon gibi bir nüfus ortaya çıkıyor ki bu ticaret hacminin ne kadar az olduğunu göstermesi bakımından önemli. Şimdi en kısa sürede bu ticaret hacmini 100 milyon dolara çıkarmanın azmi ve kararlılığı içinde olacağımızı teyit altına aldık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'ya geçen sene göreve başlama törenine katılarak Türkiye'ye ve şahsına gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıta (Afrika) ülkelerine yönelik sergilenen kibirli, mücadeleci tavırları asla tasvip etmiyoruz. Çad ve Afrika ülkeleriyle iş birliğini daha da ileriye taşımaya kararlıyız." dedi.

Özel sektörü Çad ile ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için teşvik ettiklerini dile getiren Erdoğan, Itno'ya bu kapsamda Türk girişimcilere sağladığı destek için teşekkür etti.

- THY'nin Çad'a seferleri ikiden üçe çıkacak

İnşaat alanından savunma sanayine kadar Türk şirketlerinin Çad ile gerçekleştirdikleri projelerin göğüs kabarttığını ifade eden Erdoğan, "Nitekim bu ziyaret vesilesiyle Türkiye- Çad İş Konseyi Toplantısı, görüşmelerimiz öncesinde gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde ise Karma Ekonomik Komisyonumuzun toplantısını yapmayı planlıyoruz. Türk Hava Yollarının Çad'a düzenlediği seferleri 1 Nisan'dan itibaren haftada ikiden üçe çıkarmayı planladık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimin Çad'ın geleceğine ve insan sermayesine verdikleri değerden ötürü ikili ilişkilerde öncelikli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Yüzlerce Çadlı öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz ki bu yıl itibarıyla bu sayı 903'tür, 903 Çadlı öğrenci ülkemizde. Ülkemiz Çadlı öğrencilerin en çok eğitim gördüğü yabancı ülkelerden bir tanesi. Bu yakın ilişkilerin bir göstergesi olarak, dostum Debi'ye Karabük Üniversitesi tarafından yarın fahri doktora unvanı tevdi edilecektir. Bu merasim de YÖK'te gerçekleştirilecektir." bilgisini verdi.