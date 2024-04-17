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Erdoğan "Kapımız açık" demişti, Özgür Özel'den yanıt geldi! Cumhur İttifakı ortağının yorumu dikkat çekti

17.04.2024 15:35
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Seçimlerin ardından gözlerin çevrildiği en kritik temaslardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme oldu. Erdoğan'ın "Sayın Özel'e kapımız açık" mesajının ardından Özgür Özel'den de bir açıklama geldi. İki liderden gelen bu mesajlara Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici'den gelen yorum da dikkat çekti.

Erdoğan "Kapımız açık" demişti, Özgür Özel'den yanıt geldi! Cumhur İttifakı ortağının yorumu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecek? Siyasetin gündemine uzun süre damgasını vuracak kritik görüşme için iki liderden peş peşe açıklamalar geldi.

ERDOĞAN: SAYIN ÖZEL'E KAPIMIZ AÇIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?' sorusuna Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" cevabını verdi.

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ÖZEL: YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ

Bugün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa'nın Strazburg kentinde, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) İlkbahar Oturumu Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Toplantısı'na katıldı. Toplantı kapsamında gazeteciler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sorulan Özel, "Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz olacak" dedi.

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DESTİCİ: ÖZGÜR ÖZEL'İN BU TAKINDIĞI TAVIR OLUMLU

Öte yandan iki liderden gelen bu mesajları Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici de olumlu karşıladı. DHA'nın aktardığına göre; Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz’ açıklamaları ile ilgili, şunları söyledi:

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“Önce biliyorsunuz o adım attı. Onda da tebrik ediyorum. Ne dedi, ‘makama saygılı olacağız’ dedi. Orada kastettiği neydi? ‘Cumhurbaşkanlığı makamına saygılı olacağız’ dedi. Yani ilk adımı olumlu adım atan Özgür Özel Bey oldu. Hakkını vermek lazım. Ve bunun üzerine de Sayın Cumhurbaşkanımız elbette ki randevu istenirse görüşebileceğini ve pek çok konuyu da konuşabileceğini ifade etti. Türkiye'nin zaten gelmesi nokta gereken nokta buydu yani. Milletimiz iktidarıyla, muhalefetiyle bunu bekliyor, seçim bitti artık. Elbette ki ülkenin yüzde 52-53 oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanını geçtiğimiz dönemlerde tanımayanlar oldu biliyorsunuz. Geçmiş dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş genel başkanları da aynı tavrı takıldılar. Özgür Özel'in bu takındığı tavır gerçekten olumlu bir tavır. Cumhurbaşkanımızın kabulü de yine açıklamaları da olumlu. Bunun Türkiye'ye olumlu bir yansıması iç barışımız, birliğimiz açısından çok önemli. Seçimler bitmiştir. Türkiye'nin önünde meseleler vardır. Alması gereken kararlar, yapması gerekenler, yeni anayasa değişikliği bunun başında gelir. İnşallah burada bir uzlaşı çıkar ve Türkiye yeni demokratik, sivil bir anayasaya kavuşur. Bizim mecburiyetimiz Türkiye içinde bütün siyasi partilerin devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünün yanında olan bütün siyasi partilerin genel başkanlarının bir araya gelmesinden geçiyor. Bizim buna mecburiyetimiz var. Başka bir ülkeyle bir araya gelmeye ya da onun yanında durmaya falan mecburiyetimiz yok. Tam tersine hiç ve bir araya gelmemizi gerektirecek bir şey de durum. Biz içeride yan yana olmalıyız. Biz içeride birliğimizi sağladığımızda zaten dışarıdan kimsenin gücü bize yetmez.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel
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