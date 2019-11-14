Erdoğan, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, KKTC'nin bağımsızlığı için can veren aziz şehitleri rahmetle yad etti, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş başta olmak üzere, 36 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, kalkınmasında, bugünlere ulaşmasında emeği geçenleri şükranla andı.

Bugün Kıbrıs Türkü'nün üzerinde özgürce yaşadığı toprakların, her türlü baskı ve tehdide rağmen Mücahitler ve Mehmetçiklerin kol kola, omuz omuza verdiği destansı bir direnişin eseri olduğunu belirten Erdoğan, "Kıbrıs Türkü kardeşlerim, büyük mücadeleler ve fedakarlıklarla kurduğu devletini, demokrasi ve ekonomide kazandığı başarılarıyla taçlandırmıştır. Ancak, Ada'da adil, kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar, maalesef, Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.