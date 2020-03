Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni önlemler açıkladı, 'Bu tedbirler 30 büyükşehrimizde titizlikle uygulanacak' dedi

'Rehavete kapılmayacağız'

Koca'nın açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSİ 22.00'de Huber Köşkü'nde yeni önlemleri açıklamak için kamera karşısına geçti. Dünya ve Türkiye'deki vaka ve can kaybı hakkında bilgi veren Erdoğan, "Rehavete kapılmayacağız. Karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. Çünkü bu tehdide karşı sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımın bu hastalığın açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız. Diğer yandan vatandaşlarımızın her biri kendi bireysel tedbirlerini alacak" dedi.

'Testler kesinlikle ücretsizdir'

Türkiye'de test kiti, eldiven, maske sıkıntısı olmadığını kaydeden Erdoğan, solunum cihazı üretimi konusunda da hızla mesafe kat edildiğini vurguladı, ayrıca yurt dışından da malzeme tedariki yoluna gidildiğini belirtirken, "Hem kendi üretimimiz olan testlerin hem de hızlı testlerin yapıldığı merkezleri tüm ülke çapına yaydık. Testler kesinlikle ücretsizdir." dedi.

Kabine toplantıları telekonferansla

Yurttaşların günlük yaşamlarını rahat sürdürebilmeleri için bakanlıklar ve tüm kurumların seferber olduğunu belirten Erdoğan, bundan sonra her pazartesi kabineyi telekonferansla toplayacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan tavsiye kararları doğrultusunda ek önlemler alındığını anımsatan Erdoğan'ın yeni ek önlemleri de şöyle açıkladı: