Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni önlemler açıkladı, 'Bu tedbirler 30 büyükşehrimizde titizlikle uygulanacak' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, koronavirüs salgını nedeniyle mücadele için yeni önlemleri açıkladı. Buna göre yurtdışı uçuşlar tümüyle sona erdirilirken, şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağladı. Erdoğan tüm tedbirlerin 30 büyükşehirde 'titizlikle uygulanacağını' söyledi. Günlerdir sosyal medya üzerinden yapılan "sokağa çıkma yasağı" taleplerine karşın Erdoğan, bir kez daha "gönüllü karantina" çağrısı yaparken, ilave önlemler konusunda valiliklere yeni yetkiler verildiğini de açıkladı: "Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştıracaktır. Bu tedbirlerin 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir." Yeni önlemler Türkiye'de, ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart'tan bu yana toplam vaka sayısı 27 Mart itibariyle 5 bin 698'e yükselirken, 92 kişi de yaşamını yitirdi. Risk grubunda olan 65 yaş üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, ilk kez bir yerde "karantina" uygulaması da başlatıldı.

Rize'nin Kendirli beldesinde 60 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, belde ve 4 köy karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu da gündüz saatlerinde toplanarak, koronavirüsle mücadele için yeni önlemleri görüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurul toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de salgınla mücadele için "daha ileri seviyede önlemlere" gereksinim olduğu uyarısı yaptı. Sosyal izolasyonun önemine değinen Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini ve bu konuda kendisinin değerlendirmeleri olacağı bilgisini verdi. Sağlık personeline istifa, halka park, deniz kıyısı, mesire yeri yasağı Bu arada Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir genelgeyle, 3 ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden ayrılmaları yasaklandı. İçişleri Bakanlığı da 27 Mart tarihli ek genelgeyle 28-29 Mart'ta başlamak üzere, virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyette bulunmak yasaklanırken, duruma göre bu yasağın hafta içinde de yaygınlaştırılabileceği duyuruldu.