Erdoğan: Kriz, miriz filan sakın ha bunlara aldırmayın bunların hepsi manipülasyon (Geniş haber)   

"TÜRKİYE, KARANLIK BİR MEÇHULE DOĞRU İTİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR"

Erdoğan, "Türkiye önce içeriden sonra dışarıdan kuşatılarak karanlık bir meçhule doğru itilmeye çalışılmıştır. Milletimiz bu oyunu görmüş istiklaline, istikbaline sahip çıkarak kendisine başka bir istikamet çizmiştir. Ülkemizi köşeye sıkıştırmak için atılan her adım, kurulan her tezgah, oynanan her oyun önümüzde daha yeni ve büyük kapıların açılmasıyla neticelenmiştir. Bir kapı kapanır Allah başka bir yerden farklı kapı açar. Unutmayın her doğum gibi bu yeni sürecin de sancıları vardır. Her kutlu doğum sancılı olur, unutmayın. Bu süreçte kimi zaman şehitlerimizin ardından ağladık, gazilerimizin acılarını paylaştık. Hiç bir zaman mücadeleden vazgeçmedik" ifadelerini kullandı.

(İDLİB MUTABKATI) "SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE BARIŞA BİR ADIMDI"

İdlib mutabakatına ilişkin Erdoğan, "Dedik ki; 'İdlib'te artık kan dökülmesin. Gözyaşı dinsin. Ne adım atmamız gerekiyorsa bu adımları atalım. ' 12 madde sıralandı imzalar atıldı. Bu sınırlarımızın ötesinde barışa bir adımdı. İnşallah devamı gelir" dedi.