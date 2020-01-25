HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Erdoğan: Kurumlarımız tüm tedbirleri almaktadır

Erdoğan: Kurumlarımız tüm tedbirleri almaktadır

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2020 00:40 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır" dedi.

Erdoğan: Kurumlarımız tüm tedbirleri almaktadır

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımız hasarlı evlere girmesinAK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımız hasarlı evlere girmesin
Sinop’ta Uğur Mumcu anıldıSinop’ta Uğur Mumcu anıldı
RDW kan testi nedir, neden yapılır?RDW kan testi nedir, neden yapılır?

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Son dakika! YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu

YSK'da yeni dönem başladı

MHP'den FETÖ tepkisi

MHP'den FETÖ tepkisi

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Sinan Oğan, canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Çankırı-Ankara kara yolunun yapımına başlandı

Talimatı Erdoğan vermişti! Ve başladı

Bakan Soylu: Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu

Bakan Soylu: Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.