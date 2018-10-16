Erdoğan'la ilgili pankart açan ODLÜ'lü öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul Erdoğan’ın öğrencilere geçtiğimiz günlerde çay daveti üzerine gerçekleşti.
Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre ODTÜ Mezuniyet töreninde Erdoğan ile ilgili pankart açan ve o dönem gelen eleştiriler üzerine gözaltına alınan öğrenciler daveti kabul ederek bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitti. görüşmenin de 45 dakika sürdüğü öğrenildi. Görüşmenin oldukça samimi bir havada geçtiği Erdoğan’ın bu gözaltılardan duyduğu rahatsızlığa atıfta bulunan sözler kullandığı kaydedildi.
Mezuniyet töreni sırasında pankartı taşıyan 3 öğrenci gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen ve pankartı bastığı belirlenen öğrenciler de dahil olmak üzere 5 kişi hakkında da dava açılmıştı
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