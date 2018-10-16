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Erdoğan'la ilgili pankart açan ODLÜ'lü öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 20:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankartın ardından gözaltına alınan öğrencilerle görüştü.

Erdoğan'la ilgili pankart açan ODLÜ'lü öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul Erdoğan’ın öğrencilere geçtiğimiz günlerde çay daveti üzerine gerçekleşti.

GÖRÜŞME OLDUKÇA SAMİMİ BİR HAVADA GEÇTİ

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre ODTÜ Mezuniyet töreninde Erdoğan ile ilgili pankart açan ve o dönem gelen eleştiriler üzerine gözaltına alınan öğrenciler daveti kabul ederek bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitti. görüşmenin de 45 dakika sürdüğü öğrenildi. Görüşmenin oldukça samimi bir havada geçtiği Erdoğan’ın bu gözaltılardan duyduğu rahatsızlığa atıfta bulunan sözler kullandığı kaydedildi.

Mezuniyet töreni sırasında pankartı taşıyan 3 öğrenci gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen ve pankartı bastığı belirlenen öğrenciler de dahil olmak üzere 5 kişi hakkında da dava açılmıştı

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