Erdoğan-Lukaşenko ortak basın toplantısı

Belarus'un Türkiye ile olan ilişkisine her zaman çok önem verdiğinin altını çizen Lukaşenko, 2016'da Erdoğan tarafından cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk kez Belarus'un başkenti Minsk'e yapılan ziyaretin, Türkiye-Belarus ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını anımsattı.

Lukaşenko, iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını vurgulayarak, "İki ülke de ticaret potansiyelinin arttırılması ve daha fazlasının yapılmasına layıktır. Biz bunu yapacağız. İnanıyorum ki Türkiye'deki bu görüşmemiz buna yardımcı olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi bilen Belarus halkı da yeni bir adım ve sayfayı bekliyor. Bugünkü görüşmeleriz her alandaki gelişmenin yeni sayfasını açmış oldu. Biz ilgili bakanlarımıza, anlaşmaların yerine getirilmesi konusunda talimatlar verdik." diye konuştu.

Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Sıradan konulardan daha kapsamlı ve daha karmaşık konulara geçişi sağladığımız için mutluyum. Ortak kurduğumuz bu traktör fabrikası bunlardan bir tanesi. Biz de birlikte müşterek başka projelerde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'de ilk traktörleri üretmeye başladık. Belarus-Türkiye İş Forumu'nun yapıldığı yerde iki traktör şu anda sergileniyor. Böyle örnekler çok azdır. Türkiye-Azerbaycan-Belarus ortaklığında üretiminin yapılması nadir bir örnektir."

- "Biz size karşı her zaman dostluğumuzu sergiliyoruz"

Türk bankalarının Belarus'a yatırım yapmalarını beklediklerini ifade eden Lukaşenko, lojistik rotalarının ve yüklerin taşımacılığı çalışmaların iyileştirilmesi ile ortak üretimin yerlileştirilmesi konusunda Belarus'ta çalışmalara devam edileceğini bildirdi:

Teknoloji, inovasyon ve eğitim konularında iş birliği yapmaya hazır olduklarını aktaran Lukaşenko, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortak bilimsel çalışmaların sürdürülmesi, akademik konularda öğrenci değişimi istihdamı ve yüksek eğitim kurumları arasında iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu beyan etmek istiyorum. Ticaret, ekonomik, teknik ve insani yönlerde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sözüme son verirken, Türkiye'nin bizim için kesinlikle öncelikli bir ülke olduğunu ve dostluğumuzu çok yüksek değerle değerlendirdiğimizi ve iş birliğimizi her zaman sürdürmeye hazır olduğumuzu beyan ediyorum. Dostluğumuzu, güvenilirliğimizi ve özellikle Belaruslulara olan güveninizin sarsıldığını düşünmüyorum. Biz Belarus halkı olarak size karşı her zaman dostluğumuzu sergiliyoruz, anlaşmalarımızın da her zaman arkasındayız ve bu sürekli böyle olacaktır."