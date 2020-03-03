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  4. Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Sofya'da yapılacak 3'lü zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Sofya'da yapılacak 3'lü zirve başlamadan bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 01:50 | Son Güncelleme

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Başkent Sofya’da Cuma günü Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in de katılımıyla 3’lü bir zirvenin gerçekleştirilmesinin planlandığını ancak sınırda Yunan askerlerinin vurduğu 2 göçmenin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile aynı masaya oturma arzusunu göstermediğini ifade ettiğini söyledi.

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Sofya'da yapılacak 3'lü zirve başlamadan bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov’u kabul etti.

Kabul sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Borisov yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Perşembe günü Moskova’da gerçekleştireceğiniz ziyaret çerçevesinde Suriye’deki gelişmeler çerçevesinde diplomatik çözümler bulacağınızı arzu ediyorum. Can kaybı yanı sıra yüzbinlerce göçmende sınırlarımıza doğru geliyor. Şahsınız nezdinde Türkiye’nin Bulgaristan sınırına yönelik Avrupa ile imzalanan anlaşmanın hükümlerini ve taahhütlerini yerine getirdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu da Bulgaristan vatandaşlarına müsterih olmaları konusunu sağlıyor. Dolayısıyla bu taahhüdü bir kez daha teyit etmiş olduk.

Buraya kadar iyi epey çaba harcadım. Sofya’da 3’lü ve daha büyük formatta bir toplantının gerçekleştirilmesi konusunda. Belki de başarabilirdik çünkü gerçekten mevkidaşlarımızın akil olmalarını her zaman güvendim. Tam o sırada öldürülen göçmenler konusunda bilgi geldi. Bazı benim mevkidaşlar sosyal medyada görüş paylaşmaktan çekinmiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Cuma günü Sofya’ya gelmeye hazırdı. Fakat mevkidaşım Miçotakis ile aynı masaya oturma arzusunu göstermeyince tabi ki benim de böyle bir toplantı düzenleme niyetinden vazgeçirdi” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sofya mülteci Yunanistan Miçotakis

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