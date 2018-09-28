Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Merkel'in konuşmasından satırbaşları;

Son yıllarda köklü karşıtlıklar oldu; hukuk devleti, basın özgürlüğü gibi konular... İnsanların tüm çıkarlarını koruduğumuzu, ayrımcılığa uğramadan burada barışçıl bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yaptığımızı söyledim. Elbette camilere yönelik saldırılar kabul edilemez. Camilere karşı saldırılara tavır almaktayız.

Göç konusunda 3.5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor Türkiye, bu büyük bir başarı. Rusya-Türkiye-Fransa-Almanya liderleri olarak bu sorunu çözmek için biraraya geleceğiz.

AB'nin sığınmacılar için ayrırdığı paranın da diplomatik engellere takılmadan aktarılması için çalışmalar yürütülecek.

Sayın Erdoğan'la yarın da bir görüşme gerçekleştireceğiz.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sayın Merkel'le yarın sabah bir araya gelerek siyasi, kültürel, askeri ve turizmle alakalı konuları etraflıca değerlendirme fırsatı bulacağız.

İlişkilerde bu ivmenın korunmasından yanayım.

Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kıza zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz. Hem Türkiye'nin hem AB'nin faydasına olacaktır. Bu kritik sürecin kaprislere ve engellere maruz kalmadan ilerletilmesi gerektiğini düşünüyoruz.