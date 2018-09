Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Türk ekonomisinin güçlü olduğunu Merkel'e izah ettim. Almanya'dan terör örgütleriyle etkili mücadele bekliyoruz.

FETÖ İLE MÜCADELE

Merkel: PKK Almanya'da yasaklanmıştır. Bunu daha önceki görüşmelerde ele aldık. FETÖ konusnda Türkiye'nin savlarını son derece ciddiye alıyoruz ancak PKK ile aynı seviyede ele almamız için daha çok kanıta ihtiyacımız var.

Erdoğan: Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya'da bulunuyor. FETÖ'nün yüzlerce mensubu da burada bulunuyor. İki ülkenin müşterek çalışmalarıyla nerede kimi yakalıyorsak bunu teslim etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Güvenlik noktasında ik, ülke büyük önem teşkil ediyor.

TÜRKİYE'DE TUTUKLU ALMAN VATANDAŞLARI

Erdoğan: İki ülkenin yargı sistemlerini eleştirme hakkımız yok.

SALONDA PROTESTO

Erdoğan ve Merkel soruları yanıtlarken salonda aniden bir gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin bir kişiyi salondan yaka paça çıkardığı görüldü.

CAN DÜNDAR SORUSU

Merkel: Gazeteci Dündar konusunda belli ihtilafların olduğu ortada. Katılmama kararı tamamen ona aittir. Akredite olma durumu yasal bir temele bağlıdır. Burada bir çok gazeteci bulunuyor ama herkes soru soramıyor. Can Dündar kendisi katılmama kararı vermiştir.

Erdoğan: Bu samimi açıklaması için teşekkür ediyorum. Türk yargısı tutuksuz yargılanması gerekeni serbest bırakmıştır. Türk yargısı Can Dündar'ın ajan olduğuna karar vermiş ve 5 yıl on aya mahkum etmiştir. Can Dündar ajandır ve devletin sırlarını ifşa etmiştir. Can Dündar'ın iadesini istemek en doğal hakkımız.