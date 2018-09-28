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Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya temasları kapsamında Şansölye Angela Merkel'le görüştü. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Can Dündar'a ilişkin soru damga vurdu. Erdoğan "Can Dündar ajandır ve devletin sırlarını ifşa etmiştir. Can Dündar'ın iadesini istemek en doğal hakkımız." ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Merkel'in konuşmasından satırbaşları;

Son yıllarda köklü karşıtlıklar oldu; hukuk devleti, basın özgürlüğü gibi konular... İnsanların tüm çıkarlarını koruduğumuzu, ayrımcılığa uğramadan burada barışçıl bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yaptığımızı söyledim. Elbette camilere yönelik saldırılar kabul edilemez. Camilere karşı saldırılara tavır almaktayız.

Göç konusunda 3.5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor Türkiye, bu büyük bir başarı. Rusya-Türkiye-Fransa-Almanya liderleri olarak bu sorunu çözmek için biraraya geleceğiz.

AB'nin sığınmacılar için ayrırdığı paranın da diplomatik engellere takılmadan aktarılması için çalışmalar yürütülecek.

Sayın Erdoğan'la yarın da bir görüşme gerçekleştireceğiz.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sayın Merkel'le yarın sabah bir araya gelerek siyasi, kültürel, askeri ve turizmle alakalı konuları etraflıca değerlendirme fırsatı bulacağız.

İlişkilerde bu ivmenın korunmasından yanayım.

Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kıza zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz. Hem Türkiye'nin hem AB'nin faydasına olacaktır. Bu kritik sürecin kaprislere ve engellere maruz kalmadan ilerletilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Türk ekonomisinin güçlü olduğunu Merkel'e izah ettim. Almanya'dan terör örgütleriyle etkili mücadele bekliyoruz.

FETÖ İLE MÜCADELE

Merkel: PKK Almanya'da yasaklanmıştır. Bunu daha önceki görüşmelerde ele aldık. FETÖ konusnda Türkiye'nin savlarını son derece ciddiye alıyoruz ancak PKK ile aynı seviyede ele almamız için daha çok kanıta ihtiyacımız var.

Erdoğan: Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya'da bulunuyor. FETÖ'nün yüzlerce mensubu da burada bulunuyor. İki ülkenin müşterek çalışmalarıyla nerede kimi yakalıyorsak bunu teslim etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Güvenlik noktasında ik, ülke büyük önem teşkil ediyor.

TÜRKİYE'DE TUTUKLU ALMAN VATANDAŞLARI

Erdoğan: İki ülkenin yargı sistemlerini eleştirme hakkımız yok.

SALONDA PROTESTO

Erdoğan ve Merkel soruları yanıtlarken salonda aniden bir gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin bir kişiyi salondan yaka paça çıkardığı görüldü.

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CAN DÜNDAR SORUSU

Merkel: Gazeteci Dündar konusunda belli ihtilafların olduğu ortada. Katılmama kararı tamamen ona aittir. Akredite olma durumu yasal bir temele bağlıdır. Burada bir çok gazeteci bulunuyor ama herkes soru soramıyor. Can Dündar kendisi katılmama kararı vermiştir.

Erdoğan: Bu samimi açıklaması için teşekkür ediyorum. Türk yargısı tutuksuz yargılanması gerekeni serbest bırakmıştır. Türk yargısı Can Dündar'ın ajan olduğuna karar vermiş ve 5 yıl on aya mahkum etmiştir. Can Dündar ajandır ve devletin sırlarını ifşa etmiştir. Can Dündar'ın iadesini istemek en doğal hakkımız.


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Anahtar Kelimeler:
erdoğan merkel Almanya Can Dündar

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