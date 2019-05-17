ERDOĞAN: MUHTARLIK SEÇİMLERİNİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDEN AYRILMASINDA YARAR VAR

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

-"Muhtarlık seçimlerinin de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin, belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması, her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir."

-"Şimdi diyorlar ki 'Ne oldu?' Oyları çaldılar, bu kadar açık, net. Bugün itibarıyla artık bu 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir. Çünkü oylar çalındı. Aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da kendileri itiraf ediyor, 29 binden başlıyor, iniyor, iniyor 13 bine kadar geliyor. Peki 29 binden 13 bine iniyorsa burada bir şaibe yok mu?"

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Muhtarlarıyla İftar programına katıldı. Programa Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Erdoğan, programda yaptığı konuşmada sözlerine "Bizim gözümüzde muhtar, mahallesindeki her bir hanenin sevincini de hüznünü de eksiğini de en iyi şekilde bilmesi gereken kişidir." diyerek başladı. Erdoğan, "Muhtarlık seçimlerinin de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin, belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması, her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir. Biliyorsunuz, muhtarlıklarımızı hem yönetim sistemi içindeki yerine hem de özlük hakları itibarıyla bugünkü konumlarına biz getirdik. Özlük haklarının yanında 'silah' dediniz silah da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Muhtarlar Daire Başkanlığı ve Muhtarlık Bilgi Sistemi'ni de biz kurduk. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bu nedir biliyor musunuz? Bu, muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Valilerimize, kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza, muhtarlarımızla yakından ilgilenmeleri konusunda kesin talimatlarımız var. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerle el, gönül, fikir birliği içinde mahallelerimize ve ülkemize çok daha büyük hizmetlere beraberce imza atacağız." dedi.