Erdoğan: Reform belgesiyle AB tam üyeliğe bağlılığımızı ifade etmiş oluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargı reformu belgesi içerdiği birçok amaç ve hedefle hem vatandaşlarımızın sisteme duydukları güveni artıracak hem de daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasına yardımcı olacaktır. Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da, Avrupa Birliği (AB) tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Yargı Reformu Stratejisi' tanıtım toplantısına katıldı. Programda konuşan Erdoğan, Reform belgesini hazırlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, Bakanlık çalışanlarına ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Türkiye Adalet Akademisi'nin kuruluşu, nöbetçi noterlik uygulaması, hâkim ve savcıların uyması gereken etik kuralların belirlenmesi gibi konuların reform belgesi açıklanmadan hayata geçirildiğini aktaran Erdoğan, "Reform belgesinde yer alan diğer başlıkların uygulamaya geçirilmesi sürecini de bizzat yakından takip edeceğiz. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlığında AB kriterleri elbette gözetilmiş olmakla beraber, asıl milletimizin demokrasi, insan hakları ve adalet talepleri göz önüne alınmıştır" dedi.

'HER ALANDA AYRI AYRI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin erişilebilir bir adalet vizyonuyla hazırlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Amacımız tüm kurumlarımızın mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, hukuki güvenliğe, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan diğer tüm uygulamalara karşı duyarlı olmalarını sağlamaktır. Özellikle mevzuattan kaynaklanan sıkıntıları ve uygulamadaki aksaklıkları süratle çözmekte kararlıyız. Bunun için her alanda ayrı ayrı çalışmalar yürütüyoruz. Yargı Reformu Belgesi içerdiği birçok amaç ve hedefle hem vatandaşlarımızın sisteme duydukları güveni artıracak hem de daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasına yardımcı olacaktır. Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da, AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz. Her şeye rağmen 2005'ten bu yana süren müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının en az bizim kadar Avrupa için de önem taşıdığına inanıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz reformlar ve uyum çalışmaları daha özgürlükçü ve katılımcı demokrasiye ulaşma konusundaki irademizin eseridir. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni de insan odaklı, hizmet, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının gelişmesi, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi ve yargıya güvenin artırılması ilkeleri çerçevesinde hazırladık."

''TUTUKLAMA TEDBİRİNİN ÖLÇÜLÜ KULLANILMASINA YÖNELİK ADIMLAR ATIYORUZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğunu belirtti. Belgenin tam metninin hem kitap olarak hem de internet mecrasından erişime açıldığını söyleyen Erdoğan, "Son 6 yıllık süreçte ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesine yönelik önemli adımlar attık. Bu belgeyle ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileri taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Türkiye işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışını benimsemiş bir ülkedir. Sistematik işkence ve kötü muamele iddiaları artık geride kalmıştır. Bu alandaki kazanımlarımızı korumakta kararlıyız. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz. İnternet üzerinden ifade özgürlüğü konusu, günümüzün önemli tartışma alanlarından biri haline gelmiştir. Bu konuda da yeni yaklaşımlar geliştirdik. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının güvence altına alınması, adil yargılanma hakkının temini gibi birçok konuda önemli yenilikler getiriyoruz" diye konuştu.

''İNTERNET ERİŞİM ENGELLEME USULLERİNİ GÖZDEN GEÇİYORUZ''