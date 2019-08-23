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Erdogan, Rusya'ya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 20:58 | Son Güncelleme

CUMHURBAKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret için salı günü Rusya’ya gidecek.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret için salı günü Rusya’ya gidecek. Erdoğan ve Putin'in yanısı heyetlar arasında da görüşmeler gerçekleştirilecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın 27 Ağustos 2019 Salı günü Rusya Federasyonu’na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi. Ziyaretin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine gerçekleştirileceği öğrenildi. Erdoğan'a ziyarette, bazı bakanlar da eşlik edecek. Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde Suriye ve İdlib'deki gelişmeler, güvenli bölge konusunun yanısıra bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. İki liderin yanısıra heyetler arasında da görüşmeler gerçekleştirilecek.

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