Erdoğan ve Biden bugün ilk kez Brüksel'de bir araya geliyor

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biden'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan sonra ilk yüz yüze görüşmelerini bugün, NATO zirvesi için gittikleri Brüksel'de gerçekleştiriyor.

Brüksel'e Pazar günü ulaşan ve bazı mevkidaşlarıyla görüşmelerine de başlayan iki lider, bugün Brüksel'de başlayan NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Liderlerin ikili ve heyetler arası görüşme yapması bekleniyor.

ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Suriye ve Libya'daki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama teklifini de Erdoğan'la görüşeceğini açıkladı:

"Büyükelçiliklerimizin Afganistan'da güvenliğinin nasıl sağlanacağını, kesinlikle yapmak istedikleri şeyleri nasıl yapabileceklerini, Afgan hükümeti, güvenlik güçleri ve halkı için neler yapılabileceğini görüşecekler."

Savunma Bakanı Hulusi Akar daha önce "ABD'den siyasi, mali ve lojistik destek" karşılığında Türk ordusunun Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda güvenliği saylayabileceğini söylemiş ve bu konuda Amerikalı yetkililerle görüştüklerini bildirmişti.