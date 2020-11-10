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Erdoğan ve Putin arasında kritik Dağlık Karabağ görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 20:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Putin arasında kritik Dağlık Karabağ görüşmesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti. Türkiye ve Rusya'nın beraber yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın heba edilmeden adil ve kalıcı bir barış ile bölgede istikrarın tesisi için kullanılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan’ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.

RUS TARAFINA ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK DÜŞTÜĞÜ BELİRTİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

AZERBAYCAN - NAHCİVAN KORİDORU VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgali nedeniyle Karabağ'ı terketmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve Azerbaycan- Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının öneminin altını çizdi.

Dağlık Karabağ'ın, bölgesel çatışma ve krizlerin çözümünde Türkiye- Rusya iş birliğinin önemini gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı iş birliği ruhunun Suriye krizi için de yürütülmesi gerektiğini ve burada da benzer bir mekanizma kurabileceklerini ifade etti. (DHA)

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