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Erdoğan'a Meksika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernandez'in Güven Mektubu-1

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 20:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti       CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Yunanistan ve Meksika Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Yunanistan ve Meksika Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybak’ı, Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis’i ve Meksika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y. Hernandez’i kabul etti. Ziyarette büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

ERDOĞAN, BÜYÜKELÇİ EŞİ OSMANOĞLU İLE SOHBET ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika Büyükelçisi'ni kabul ettiği sırada Büyükelçi Martinez'in eşi ve Sultan İkinci Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu'yla sohbet etti. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ile yakın ilişkisi bulunan ve biraz Türkçe bilen Mediha Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı mensupları ve İkinci Abdülhamit ile ilgili Türkiye'de düzenlenen anma törenlerine de katıldı. Osmanoğlu'nun yakasındaki Abdulhamit rozeti de dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika Büyükelçisini kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika Büyükelçisini kabul etti

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