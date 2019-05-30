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Erdoğan'dan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile videolu paylaşım

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2019 23:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile bir araya geldiği videoyu paylaştı - Erdoğan: - "Elbette bizler elimizden geleni yapacağız, tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz, şifayı da Rabbimizden niyaz edeceğiz. Bu vesileyle DMD hastalığıyla mücadele eden kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile bir araya geldiği videoyu paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı ve DMD hastası Özyiğit'le bir araya geldiği anları gösteren video paylaşımında, "DMD'li hastalara, Çağlar kardeşlerinden özellikle selamlar, sevgiler. Şifa Allah'tan, bizden de dua. Elimizden geleni yapacağız. Daha güzel günleri Rabbimden niyaz edeceğiz. Şimdiden de Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Çağlar senin adına da." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında ayrıca, "Çağlar kardeşimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Elbette bizler elimizden geleni yapacağız, tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz, şifayı da Rabbimizden niyaz edeceğiz. Bu vesileyle DMD hastalığıyla mücadele eden kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Özyiğit de Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Allah razı olsun. Allah'ım sizi korusun." diye konuştu.

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