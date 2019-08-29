Erdoğan'dan kadın cinayetleri açıklaması: Benim gönlüm idamdan yana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesiyle gündeme gelen kadın cinayetleri konusunda konuştu ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için idam cezasının geri getirilmesini istediğini söyledi.

Rusya ziyareti sonrası Türkiye'ye dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda "Açık ve net söylüyorum, benim gönlüm idamdan yanadır" dedi ve konunun öncelikle Meclis'in inisiyatifinde olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Emine Bulut'u öldüren eski eşi için ise "Vicdanımın sesine inanıyorum. Katilin cezasının idam olması gerek" diye konuştu.

Geçen hafta Emine Bulut'un Kırıkkale'de öldürülmesinin ardından eski eşi tutuklanmış ve açılan davaya Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müdahil olmuştu.

Kadın hakları örgütlerinin İstanbul'da düzenlediği protesto gösterilerinde 'Ölmek İstemiyoruz' pankartları açılmış ve hükümete 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesine uyum çağrıları yapmıştı.

İstanbul Sözleşmesi kapsamında kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, kadınlarla erkekler arasında eşitliğin yaygınlaştırılması ve bu amaçlar için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlanması ve bu konularda uluslararası işbirliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.