HABER

Erdoğan'dan liderlere "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" kitabı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 22:28 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığınca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan kitapta, NATO üyesi Türkiye'nin, ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği görevler hakkında detaylı bilgi verildi

LONDRA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere, İletişim Başkanlığınca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" kitabını takdim etti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye katıldı.

Erdoğan burada, İletişim Başkanlığınca 3 dilde hazırlanan "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" adlı kitabı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a takdim etti.

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak hazırlanan kitapta, NATO üyesi Türkiye'nin ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği görevler hakkında detaylı bilgi verildi.

Türkiye'nin ve diğer ülkelerin NATO'ya bakışının ele alındığı kitapta, Türkiye'nin NATO'dan beklentilerine yönelik bir bölüm de ayrıldı. Bu bölümde terörizme karşı ortak mücadele ve Türkiye'nin savunmasına NATO'nun katkılarının sürdürülmesinin beklendiği vurgusu yapıldı.

Türkiye'nin, NATO üyesi donörlerinin güvenli bölge tesisine yönelik katkı sağlamaları beklentisi de bu bölümde dile getirildi.

"Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" kitabının yanı sıra daha önce İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye’nin Terörle Mücadelesi" ve "Suriye'de Yeni Yaşam" adlı kitaplar da Liderler Zirvesi'nde ve ikili görüşmeler esnasında liderlere sunulacak.

"Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" kitabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Donald Trump ve heyetine de sunulmuştu.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Dörtlü Zirve’de liderlere "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" kitabıDörtlü Zirve’de liderlere "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" kitabı
Tek millet, üç devlet tarım bakanları Bakü’de bir araya geldiTek millet, üç devlet tarım bakanları Bakü’de bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de dörtlü zirve hediye İletişim Başkanlığı Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

SGK soruşturması genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Erdoğan'dan Londra'da ilk açıklama

Erdoğan'dan Londra'da ilk açıklama

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

HDP'den Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Termik santrallere 'filtre' düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi!

Erdoğan veto etmişti! Flaş gelişme

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partisinde kimler olacak? Canlı yayında isim isim açıkladı

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması

Metropoll'ün anketine göre Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçiler

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.