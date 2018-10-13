Erdoğan'dan Trump'a yanıt

ANKARA (DHA) - ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabından Brunson’un serbest bırakılmasına yönelik mesajının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:
"Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür."
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