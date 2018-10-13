HABER

Erdoğan'dan Trump'a yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 18:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabından Brunson’un serbest bırakılmasına yönelik mesajının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Erdoğan'dan Trump'a yanıt

ANKARA (DHA) - ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabından Brunson’un serbest bırakılmasına yönelik mesajının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür."

Erdoğan'dan Trump'a yanıt

PARTNERBu kasabaya maaşlı çalışacak 'kedi şefi' aranıyorBu kasabaya maaşlı çalışacak 'kedi şefi' aranıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı
"AK Parti bir dünya markası olmuştur""AK Parti bir dünya markası olmuştur"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Arda Turan hakkında olay sözler: Haber olmak istiyorsa...

Arda Turan hakkında olay sözler: Haber olmak istiyorsa...

Brunson'ın tahliyesi sonrası çok konuşulacak sözler: ABD kazandı!

Brunson'ın tahliyesi sonrası çok konuşulacak sözler: ABD kazandı!

AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti

İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.