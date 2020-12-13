Ereğli’de sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polisin bir ofise düzenlediği operasyonda 1 kişiye kumar oynanması için yer ve imkân sağlamaktan, 12 kişiye ise kumar oynamak ve sosyal mesafeye uymamaktan cezai işlem uygulandı. i

Alınan bilgilere göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda yasa dışı kumar oynandığı tespit edilen bir ofise saat 01.00 sularında baskın yaptı. Operasyonda iş yeri sahibi Ö.F.B (58) hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılarak, ayrıca Covid-19 tedbirlerine aykırılıktan cezai işlem uygulandı. İş yerindeki Ö.F.B. (58), S.K. (42), S.A. (34), H.Ç. (36), C.Ş (40), K.A. (60), C.B. (46), N.B. (48), M.D. (44), S.T .(40), H.S. (23), A.K. (44), A.B.’ye (38) ise TCK’nın 195’inci maddesine göre bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlere uymamaktan adli işlem ve Kabahatler Kanunu’na göre idari işlem uygulandı.



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