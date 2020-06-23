Ereksiyona, Sertleşmeye Ne İyi Gelir?

Sertleşme ve ereksiyon problemleri genel olarak ilerleyen yaşlarda görülür fakat çeşitli etkenlerden dolayı daha erken dönemlerde de görülmesi muhtemeldir. Fiziksel ya da psikolojik, ne sebeple ortaya çıkmış olursa olsun erkeklerde yarattığı psikolojik travmalar nedeniyle çok mutlu ve huzurlu bir ilişkiyi bile içinden çıkılamaz bir duruma sürükleyebilir. Erkeklerin bu problemleriyle birlikte yaşadıkları özgüven eksikliğinin yarattığı kıskançlık kavgalarının yanı sıra konsantrasyon bozukluğu ve performans kayıplarından dolayı kendini kötü hisseden erkeğin suçlar ifadelerle kadına yüklenmesi ilişkinin gidişatının olumsuz yönde seyretmesine neden olur. Bu durumda kadın daha ılımlı ve aklı selim davranmalı, bu duruma bir hastalık edasıyla yaklaşarak doktorun uygun gördüğü tedavi aşamasında partnerine destek olmalıdır. Ereksiyon ya da sertleşme sorunu için her zaman cerrahi müdahale gerekmez, doğru besinlerin tüketilmesi de kimi hastaların tedavisinde yeterli olur. Sabah Ereksiyonu Ne Demek? Sabah ereksiyonu, sabah uykudan ilk uyanıldığı zaman peniste oluşan sertleşme ve dikleşme halidir. Bu durum normal ve oldukça sağlıklı bir tepkidir. Sağlıklı bir erkek gece uykusunda 3 ile 5 kez arasında ereksiyon yaşayabilir ve bu ereksiyonun süresi yaklaşık 25 dakika kadar sürebilir.

Ereksiyon Olamama Nedir? Ereksiyon olamama, sürekli olarak ya da bazı dönemlerde, cinsel ilişkiyi bitirinceye kadar penisteki sertleşmeyi sürdürememe durumudur. Erkeklerde ereksiyon olamama üç farklı şekilde görülür. Yaşam boyu ereksiyon olamama: Tıbbi nedenler ile sürekli ilaç ya da madde kullanımı sonucu oluşur.

Tıbbi nedenler ile sürekli ilaç ya da madde kullanımı sonucu oluşur. Sonradan oluşan ereksiyon olamama: Edimsel bir durum olup; kişi başta böyle bir sorun yaşamazken sonradan ereksiyon olamama sorunu ile karşılaşır. Psikolojik nedenler ya da tıbbi nedenler etkili olabilir.

Edimsel bir durum olup; kişi başta böyle bir sorun yaşamazken sonradan ereksiyon olamama sorunu ile karşılaşır. Psikolojik nedenler ya da tıbbi nedenler etkili olabilir. Durumsal olarak ereksiyon olamama: Bir partnerle rahatlıkla ereksiyon olabilirken, bir başka partnerle ereksiyon olamama durumudur. Burada partnere olan duygular ya da beğeni etkili olur. Sertleşmeye İyi Gelen Macun Nedir? Hazırlaması kolay, rahatlıkla sertleşmeye evde çözüm üretebileceğiniz birkaç macun önerisi şu şekilde; 1. Ceviz-Fındık-Bal-Antep Fıstığı-Badem Karışımı Macun Bu karışım vücuda enerji vererek sertleşme sorununa iyi gelir. Ayrıca ceviz, badem ve fındık, E vitamini ile selenyum açısından zengindir. Bu iki madde spermlerin artmasına, hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Özellikle 30 yaş altındaki erkeklerin sperm kalitesini de yükselttiği için gebelik sürecinin başlangıcında da kaliteli spermler üretilmesine destek olur. Macun için kullanacağınız çerezleri biraz iri kalacak şekilde robotta çekin. Çerezler kesinlikle toz haline gelmemeli, sadece küçük parçalara ayrılmalı. Bu küçük parçaları bir kase içerisine alın ve macun kıvamına gelene kadar bal ekleyin ancak karışımın sıvılaşmasına izin vermeyin. Düzenli olarak günde 1-2 tatlı kaşığı tüketeceğiniz bu karışım ereksiyon sorununa çözüm olurken, sperm sayısının artmasına da yardımcı olacaktır.

2. Kişniş Ballı Macun Kişniş genellikle tatlı ve kurabiyelerin süslemesinde kullanılan bitkidir. Kafeik, klorojenik ve fenolik asit bileşenleri ile demir, magnezyum ve manganez bakımından da zengindir. İnsülin salgılanmasını destekler, kan şekerini düşürür ve kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede cinsel isteğin artmasına yardımcı olur. Toz haline getirilen kişnişin toz hali et yemeklerine ve salatalara baharat olarak katılabilir. Ayrıca macun ya da yağ olarak tüketilebilir. Kişniş yapı, özel işlemlerden geçirilerek elde edildiği için her zaman bulunamayabilir ancak özellikle salatalarda kullanılarak cinsel isteğin artırılmasında desteğine başvurulabilir. Kişniş ballı macunun tarifi ise şöyle; 2 tatlı kaşığı toz kişnişi 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırarak macun kıvamına getirin. Özellikle akşam saatlerinde 1 tatlı kaşığı tüketilmesi ereksiyon sorununa iyi gelir. 3. Kereviz Kürü Orta yaşlardan itibaren erkeklerde cinsel ilişkiye karşı ilgisizlik ve isteksizlik başlayabilir. Bu isteksizlik birkaç ay boyunca cinsel ilişkiye girmek konusunda ilgisiz olunacak boyuta ulaşabilir. Böyle bir durumda cinsel isteği arttırmak için protein, demir ve vitamin açısından zengin olan kerevizin tüketilmesi ya da kereviz tabletlerinin içilmesi kısa sürede sorunun çözülmesini sağlar.

Macunlar dışında kerevizle hazırlanan kolay kür de sertleşmeye karşı cinsel gücü artırarak, sorunun giderilmesini sağlar. Bunun için yumruk büyüklüğündeki bir kerevizi dilimleyin ve yarım litre suda 5 dakika kaynatın. 15-20 adet maydanozu saplarıyla birlikte suyun içine atın ve 3 dakika daha kaynatmaya devam edin. Su ılık hale geldikten sonra 15 gün boyunca düzenli bu kürü tüketmeniz ereksiyon sorununuzu çözmenize yardımcı olacaktır. Sertleşme İçin Ne Yemelidir? Sertleşme sorunu, bir erkek için önemli bir problem olup erkeğin kendine olan güvenini yitirmesine neden olur. Sertleşme sorununa; yaşlılık, sigara kullanımı, obezite, stres, yorgunluk ve kaygı gibi birçok faktör neden olabilirken, sorunun çözümü için tüketilebilecek bazı besinler mevcuttur. Ereksiyonun bitkisel tedavisi sırasında, bitkisel kaynaklar ve diğer doğal ilaçlar birçok kültürde çok uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Bitkisel ilaçların tüketilmesiyle çoğu erkekte pozitif sonuçlar elde edilmiştir. Fakat kullanılmadan önce özellikle kalp ya da şeker hastalığı gibi rahatsızlıklar mevcut ise doktora danışılmalıdır.

1. DHEA DHEA, bir hormondur ve androstenedion adı verilen bir hormona dönüşerek kadın ile erkeklerin hormonlarına destek olur. Yabani tatlı patates ile soya içinde bulunur ama kimyasallar laboratuvar ortamında yapılabilir. DHEA kullanımı erkeklerde ereksiyon sorununu çözebilir. Düşük dozlarda kullanılması gerekir. Yan etki olarak sivilcelere neden olabilir. 2. L-arginine L-arginine, özellikle kaslarını geliştirmek ve kas kütlesini artırmak isteyen kişiler tarafından besin desteği olarak kullanılır, kan damarlarını genişleterek kan akışını hızlandırması sayesinde de ereksiyon olamama sorununa iyi geldiği savunulur. Viagra ile birlikte kullanılmamalıdır. Kalbe zara verebilir. Yüksek dozda kullanılması ishal, kramp ve mide bulantısına neden olabilir. 3. Badem Badem, sertleşmeyi sağlama konusunda oldukça etkili bir besindir. Çünkü badem içerisinde L-arjin maddesi vardır ve bu madde kan damarlarını genişletir, kan dolaşımını hızlandırır. Ayrıca büyüme hormonunu tetikler. Artan kan dolaşımı ve hormonlardaki değişim nedeniyle cinsel istek artar ve penisin sertleşmesi sağlanır.

Yaklaşık bir yemek kaşığı bademi rendeleyin, bir bardak sıcak sütün içerisinde atıp karıştırın. Gece yatmadan önce bu karışımı için. Başka bir yöntem olarak; bir avuç badem ve antep fıstığını, 3-4 tane kuru hurma ve 5-6 adet ayva çekirdeğiyle birlikte blenderdan geçirip toz haline getirin. Bu tozdan bir yemek kaşığı alıp bir bardak süte koyup karıştırarak her gün tüketin. 4. Havuç Havuç B, C, D, E, K, A vitaminleri, protein, potasyum, kalsiyum, fosfor, çinko, alüminyum, sodyum, manganez, demir, bakır gibi minereller bakımından zengindir. A vitamini sperm sayısının artmasını sağlayarak ereksiyon sorunu yaşanmasına engel olur. Havuçla hazırlanacak tarif için; 3 adet orta boy havucu 3 adet kereviz sapı ve 2 diş sarımsağı orta boy yarım pancar suyunda kaynatın. Günde 1-2 bardak içilmesi faydalı olur. Aynı zamanda iki adet havucu rendeleyip bir bardak ılık süte katıp içmek de sertleşme sorununun çözümünde etkili olur. 5. Zencefil Sertleşmeyi artıran bitkiler arasında ilk sıralarda yer alan zencefil, kan dolaşımını düzenlerken, hormonların üretilmesini artırarak cinsel sağlığa katkıda bulunur.

Zencefil macunu hazırlamak için rafadan bir yumurta, yarım tatlı kaşığı zencefil suyu ve 1 tatlı kaşığı balı iyice karıştırın. Zencefil çayı için ise; zencefili bir bardak kaynamış suda 8-10 dakika arasında bekletin. Tadının daha güzel olması için içerisine 1 çay kaşığı bal koyabilirsiniz. 6. Tarçın Tarçın birçok sağlık probleminin tedavisinde destekleyici doğal kaynak olarak tüketilir. Kan şekerini ve kolesterolü düşürür, kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede penisin ereksiyon olmasına yardımcı olur. Aynı zamanda yapılan bir araştırma sonucu erkeklerin tarçın kokusu karşısında penislerinde daha fazla kan akımı olduğu tespit edilmiştir. Tarçını toz olarak sütlü tatlılarla tüketebileceğiniz gibi çubuk formunda bitki çaylarının içerisine katarak da tüketebilirsiniz. Çubuk tarçın çayın tadının güzel olmasını sağlarken yaydığı koku sayesinde de ereksiyon sorununa çözüm olur. 7. Kurt Kirazı Bir araştırma 59 yaş ve üzeri erkeklere günde 50 gram kurt kirazı yedirilmiş ve araştırmada yer alan erkeklerin testosteron hormonlarının seviyelerinde yükselme olduğu gözlenmiştir. Hormon düzeyindeki yükselme ile sertleşme sorununa doğrudan çözüm üretilmiş olur.

Kurt kirazı kurutulmuş ya da taze olarak tüketilebilir, suyu içilebilir. Ancak aşırı tüketimi halinde bazı istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu sonuçların başında ise kalp rahatsızlıkları gelir. Bu sebeple tüketim miktarının doğru bir şekilde ayarlanması önem taşır. 8. Hurma Hurma karbonhidrat, şeker, protein, lif, A, C, B1, B2, B3 ve B5 vitaminleri ile 15 farklı mineral, niasin açısından çok zengindir. Özellikle selenyum minerali sayesinde kan dolaşımını hızlandırır, kan basıncını artırır ve bu sayede sertleşme sorununa iyi gelir. Günde 3-4 adet hurma tüketmek cinsel gücü artırır, sertleşme sorununa iyi gelir. 9. Çemen Kan dolaşımını hızlandıran çemen aynı zamanda anemi hastalarına da özellikle önerilen bir besin maddesidir. Kan dolaşımını hızlandırması nedeniyle de ereksiyon sorunu olan erkeklerin tarafından tüketilmesi uygun olur. Buna ek olarak içeriğinde bulunan kırmızı biber, ceviz ve çeşitli baharatların etkisi ile testosteron hormonunun seviyesini artırır, bu sayede sertleşme sorununu giderir. Çemen kırmızı biber salçası, isteğe göre içine ilave edilebilecek çeşitli baharatlar, ceviz ve sarımsağın pişirilmesi ile elde edilir. Genellikle sabah kahvaltılarında tüketilmesine rağmen her öğün tüketilebilecek bir besindir. Öğün aralarında aperatif niyetine, akşam yemeklerinde meze olarak tüketilmeye uygundur.